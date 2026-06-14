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Kopal se je s prijatelji in plaval do glavnega toka reke, ki ga je potegnil pod gladino

Varaždin, 14. 06. 2026 12.31 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Ti.Š.
Policija ob tem znova poziva ljudi, naj se ne kopajo v rekah, še posebej v času, ko so vodostaji visoki, voda pa še vedno precej hladna. (Fotografija je simbolična)

Hrvaška policija je sporočila več podrobnosti tragedije na reki Dravi, v kateri se je po neuradnih informacijah utopil 14-letni fant. Kopal se je prijatelji, nato pa odplaval do osrednjega dela reke. V nekem trenutku ga je glavni tok poteknil pod gladino, nakar ni več izplaval na površje.

Hrvaška policija je sporočila več podrobnosti glede včerajšnje utopitve v stari strugi Drave pri naselju Gornji Hrašćan. Kot poroča net.hr, je po neuradnih informacijah med plavanjem v reki umrl 14-letni fant. Kopal se je s prijatelji, v nekem trenutku pa izginil pod vodo.

Policija ob tem znova poziva ljudi, naj se ne kopajo v rekah, še posebej v času, ko so vodostaji visoki, voda pa še vedno precej hladna. (Fotografija je simbolična)
Policija ob tem znova poziva ljudi, naj se ne kopajo v rekah, še posebej v času, ko so vodostaji visoki, voda pa še vedno precej hladna. (Fotografija je simbolična)
FOTO: Bobo

Na policiji so pojasnili, da je mladoletni fant z obale skočil v Dravi in odplaval do osrednjega dela reke. "V nekem trenutku ga je glavni tok reke potegnil pod gladino vode, nakar ni več izplaval na površje," je v izjavi za javnost zapisala Policijska uprava (PU) medžimurska.

Iskali so ga dve uri

Takoj po prejemu prijave je stekla obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti, gasilci, reševalci, tudi pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) in potapljači. Pri iskanju so si pomagali tudi z droni.

Ob 14.20 so potapljači Javne gasilske enote Čakovec mladoletnega fanta našli mrtvega. Na kraj je odšel mrliški oglednik, ki je po pregledu trupla ugotovil, da na njem ni sledi, ki bi kazale na nasilno smrt. Sklenil je, da je smrt posledica utopitve, je sporočila policija.

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Spletni portal eMedjimurje piše, da je v Dravi včeraj tragično umrl 14-letni učenec 7. razreda tamkajšnje osnovne šole. "Celotna šola – učenci, učitelji in osebje – je globoko pretresena zaradi prezgodnje izgube mladega učenca, ki je pustil pečat med svojimi prijatelji in učitelji," so sporočili iz šole. Spominjali se ga bodo kot vedrega, prijaznega in delavnega učenca, ki so ga imeli vrstniki radi. "Izguba je pustila veliko praznino v celotni šolski skupnosti," so dodali.

Tragedija se je zgodila le slabe tri kilometre od slovensko-hrvaške meje. Policija ob tem znova poziva ljudi, naj se ne kopajo v rekah, še posebej v času, ko so vodostaji visoki, voda pa še vedno precej hladna.

Policija z opozorili: Kopajte se na urejenih kopališčih, nikoli pod vplivom alkohola

Policija je izrazila sožalje družini pokojnega dečka, ljudi pa še enkrat pozvala, naj se kopajo zgolj na urejenih kopališčih, ki so pod nadzorom strokovnih služb. "Kopalce želimo opozoriti na morebitne nevarnosti in jim svetovati, kako se obnašati na kopališčih," so dejali.

V vodo naj ne hodijo na nepoznanih mestih in se izogibajo območjem z nenadnimi spremembami globine. Naj ne precenjujejo svojih plavalnih sposobnosti, naj ne plavajo sami in se ne oddaljujejo preveč od drugih kopalcev.

Policisti prav tako poudarjajo, da naj ljudje sploh ne zahajajo v vodo, v kolikor so uživali alkohol ali druge opojne snovi. Posebno previdnost svetujejo pri otrocih in mladoletnikih, ki v vodo ne bi smeli brez nadzora.

"Imejte v mislih, da imajo reke, jezera in gramoznice pogosto hladne tokove, blatno dno in močne podvodne vrtince, ki lahko predstavljajo resno nevarnost tudi za izkušene plavalce. Zaradi pretočnosti so najbolj nevarne reke, pogosti so vrtinci in brezice, ter pogosto spreminjajo svoj tok," dodajajo policisti. Opominjajo še, da so tudi v jezerih nenadne spremembe globine in temperature vode; plavalci pa imajo pogosto težave z rastlinjem, v katerega se zapletejo, zaradi panike pa se nato lahko utopijo.

"Tukaj so še številne druge nepredvidljive situacije in posledice, kot so zlom hrbtenice, vratu ali noge po skoku na glavo v neznano globino vode," so sporočili s PU medžimurska.

Drava utopitev fant Hrvaška

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