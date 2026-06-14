Kopal se je s prijatelji in plaval do glavnega toka reke, ki ga je potegnil pod gladino

Hrvaška policija je sporočila več podrobnosti glede včerajšnje utopitve v stari strugi Drave pri naselju Gornji Hrašćan. Kot poroča net.hr, je po neuradnih informacijah med plavanjem v reki umrl 14-letni fant. Kopal se je s prijatelji, v nekem trenutku pa izginil pod vodo.

Policija ob tem znova poziva ljudi, naj se ne kopajo v rekah, še posebej v času, ko so vodostaji visoki, voda pa še vedno precej hladna. (Fotografija je simbolična) FOTO: Bobo

Na policiji so pojasnili, da je mladoletni fant z obale skočil v Dravi in odplaval do osrednjega dela reke. "V nekem trenutku ga je glavni tok reke potegnil pod gladino vode, nakar ni več izplaval na površje," je v izjavi za javnost zapisala Policijska uprava (PU) medžimurska.

Iskali so ga dve uri

Takoj po prejemu prijave je stekla obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policisti, gasilci, reševalci, tudi pripadniki Hrvaške gorske reševalne službe (HGSS) in potapljači. Pri iskanju so si pomagali tudi z droni. Ob 14.20 so potapljači Javne gasilske enote Čakovec mladoletnega fanta našli mrtvega. Na kraj je odšel mrliški oglednik, ki je po pregledu trupla ugotovil, da na njem ni sledi, ki bi kazale na nasilno smrt. Sklenil je, da je smrt posledica utopitve, je sporočila policija.

Spletni portal eMedjimurje piše, da je v Dravi včeraj tragično umrl 14-letni učenec 7. razreda tamkajšnje osnovne šole. "Celotna šola – učenci, učitelji in osebje – je globoko pretresena zaradi prezgodnje izgube mladega učenca, ki je pustil pečat med svojimi prijatelji in učitelji," so sporočili iz šole. Spominjali se ga bodo kot vedrega, prijaznega in delavnega učenca, ki so ga imeli vrstniki radi. "Izguba je pustila veliko praznino v celotni šolski skupnosti," so dodali.

Tragedija se je zgodila le slabe tri kilometre od slovensko-hrvaške meje. Policija ob tem znova poziva ljudi, naj se ne kopajo v rekah, še posebej v času, ko so vodostaji visoki, voda pa še vedno precej hladna.

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