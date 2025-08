Prazne ulice v Dresdnu: zaradi 250-kilogramske bombe evakuriali 17.000 ljudi

Po odkritju britanske bombe iz druge svetovne vojne so v Dresdnu evakuirali okoli 17.000 ljudi, je sporočila policija. Bombo, ki jo bodo deaktivirali strokovnjaki, so v torek odkrili med deli na območju, kjer se je lani delno zrušil most nad reko Laba. Zaradi evakuacije samevajo ulice v starem mestnem jedru, izpraznili so tudi bolnišnico.