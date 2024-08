V Dresdnu stekla gradnja 10 milijard evrov vredne tovarne čipov

Projekt bo z državno pomočjo podprla tudi nemška država. Za to je že dobila zeleno luč Evropske komisije. "Ta ukrep bo okrepil oskrbo, odpornost in digitalno suverenost na področju polprevodniških tehnologij v Evropi," so v izjavi za javnost zapisali v Bruslju. "Prav tako bo pozitivno prispeval k digitalnemu in zelenemu prehodu," so dodali.

Evropska komisija je pri odločanju o dovoljenju za državno pomoč Nemčije projektu upoštevala tudi, da bo tovarna prva te vrste v Evropi. Pomoč naj bi imela "spodbujevalni učinek", saj naj ESMC v naložbo ne bi šel brez tovrstne podpore.

ESMC naj bi v novi tovarni v Dresdnu proizvajal čipe iz silicijevih rezin, pri čemer naj bi uporabljal specifične tehnologije. S tem naj bi pomembno dopolnjeval proizvodne zmogljivosti v Evropi.