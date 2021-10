V državnem parku našla diamant, ki ga lahko obdrži

Noreen Wredberg iz Kalifornije se je 23. septembra z možem po obisku narodnega parka Hot Springs v Arkansasu odločila, da obišče še državni park Crater of Diamonds. Gre za edini rudnik diamantov v ZDA, ki je dostopen javnosti, so sporočili iz oddelka za parke. Obiskovalci lahko diamante, ki so najpogosteje beli, rjavi in ​​rumeni, tudi obdržijo.

FOTO: The State Parks of Arkansas

In prav to srečo je imel kalifornijski par. Po uri iskanja sta zakonca namreč našla 4,38-karatni rumeni diamant. "Takrat nisem vedela, da je to diamant, vendar je bil čist in sijoč, zato sem ga pobrala," je povedala Noreen. Dragulj je prinesla v raziskovalni center v parku, kjer ji je osebje parka povedalo, da gre za diamant. "Ko sem prvič videl ta diamant pod mikroskopom, sem pomislil: 'Vau, kako lepa oblika in barva!' Diamant gospe Wredberg tehta več kot štiri karate, velik je kot žele bonbon, ima obliko hruške in je limonadno rumene barve," je dejal nadzornik parka Caleb Howell.

Waymon Cox, zaposlen v parku, je dejal, da je Wredbergova diamant našla nekaj dni po močnem deževju, kar je običajno pravi čas za iskanje, saj dež odstrani umazanijo in je zato dragulje enostavneje opaziti na tleh.