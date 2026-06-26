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V Dubaj odšla zaradi ljubezni, zdaj vplivnici grozi smrtna kazen

Dubaj, 26. 06. 2026 08.05 pred 1 uro 3 min branja 15

Avtor:
M.P.
Brooke George (X)

Britanska vplivnica Brooke George v Dubaju grozi smrtna kazen. Obtožena je namreč naklepnega umora 26-letnega Britanca, če bo spoznana za krivo, pa bi jo lahko v Združenih arabskih emiratih usmrtili s strelskim vodom. 23-letnica sicer trdi, da je moškega, ki naj bi ga spoznala na spletu, se nato z njim večkrat srečala in se vanj zaljubila, ubila v samoobrambi.

Združeni arabski emirati smrtno kazen predvidevajo za več kaznivih dejanj, čeprav jo pogosto zamenjajo z dolgoletno zaporno kaznijo. Prav ta najhujša kazen pa zdaj grozi 23-letni britanski TikTok vplivnici Brooke George.

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Obtožena je namreč, da je v Dubaju z nožem napadla in ubila britanskega moškega. Vplivnica se sicer zagovarja, da umor ni bil naklepen, temveč da je šlo za samoobrambo.

A če bo spoznana za krivo, ji grozi usmrtitev s strelskim vodom, je sporočila skupina, ki si prizadeva "zagotoviti varnost tujih državljanov v Zalivu pred nepravičnim pridržanjem, nezakonitim pregonom in vsemi drugimi kršitvami njihovih človekovih pravic" Detained in Dubai. Kot pravijo, je moški umrl po tem, ko je Britanko napadel, ona pa se je v strahu za lastno življenje odzvala.

Ljubezen, ki se je spremenila v nočno moro

26-letnega moškega naj bi spoznala na družbenem omrežju, na svojem prvem obisku v Dubaju, ki je trajal približno teden dni, pa je bilo vse v redu. Vplivnica je svoje potovanje opisala z besedami "najlepše obdobje v mojem življenju".

1. junija je Georgeeva na Instagramu objavila več videoposnetkov in slik iz Dubaja z napisom: "Bog ima načrt. Zaupaj mu, živi ga, uživaj."

A že med njenim drugim obiskom naj bi se vedenje moškega drastično spremenilo. Postajal naj bi vse bolj nadzirajoč in nasilen. Po besedah organizacije je svojim prijateljem dejala, da ni vse v redu in da je na njegovem računalniku videla "moteče videoposnetke". Ko je odkrila, da ji je namesto povratne rezerviral le enosmerno vozovnico, pa da je bila "prestrašena in se je želela vrniti domov".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

 

Na usodni dan naj bi odšla v bar, kjer naj bi se moški opil, jo nato najprej napadel že v avtomobilu, nato pa še po vrnitvi v stanovanje. Pred tem si je povratni let uredila sama, a so bile njene stvari po vrnitvi v stanovanje raztresene naokoli. V paniki naj bi poklicala družino, ki trdi, da je med klicem jokala in prosila za vrnitev potnega lista, ko jo je nekdo udaril v obraz in napadel. Takrat naj bi v strahu pograbila kuhinjski nož.

"Dan pred incidentom je bila tišja, ni bila vesela, kot je običajno, a mi ni povedala zakaj," je organizaciji Detained in Dubai povedala mama aretirane Britanke Thereza George, ki je dodala, da hčere še nikoli ni videla tako prestrašene.

Sleči se je morala do golega, zaslišana brez prisotnosti odvetnika?

Policija je vplivnico aretirala 22. junija v zgodnjih jutranjih urah ter jo pridržala na policijski postaji Bur Dubai, poroča CBS News. Prav na tej postaji je leta 2011 med priporom že umrl 39-letni Britanec Lee Bradley Brown, ki je bil, kot ugotavlja britanska preiskava, z lisicami priklenjen na stol in pretepen.

Detained in Dubai še navaja, da se je morala Georgejeva pred policisti, ki so bili vsi moški, sleči do golega, ter da ji niso dovolili stopiti v stik z britanskim veleposlaništvom. Izjave naj bi bila prisiljena dati brez prisotnosti odvetnika. Britansko veleposlaništvo je sicer kasneje sporočilo, da so v stiku s pridržano Britanko in tudi z njeno družino.

"Ta primer vzbuja resne skrbi zaradi nasilja nad ženskami, pravice do samoobrambe, dolžnega pravnega postopka in ravnanja z britanskimi državljani, pridržanimi v tujini," je dejala izvršna direktorica organizacije Detained in Dubai Radha Stirling. Njena skupina si prizadeva, da bi bilo sojenje pošteno, do zaključka preiskave pa bi morali obtoženi ponuditi izpust iz zapora s plačilom varščine.

Brooke George vplivnica dubaj umor smrtna kazen samoobramba

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KOMENTARJI15

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a res1
26. 06. 2026 11.25
V redu. Pri nas pa komentarje o pretepanju tujcev naših otrok zaklenjeno. Kaj ni musarjeva omenila profi. novinarstvo?
Odgovori
0 0
Aist 48
26. 06. 2026 11.23
Res,bog ima načrt,očitno se bosta kar hitro srečala.
Odgovori
+1
1 0
devlon
26. 06. 2026 11.22
jaz ji verjamem
Odgovori
+3
3 0
bu?e24 1
26. 06. 2026 11.11
To so zavezniki židoislamisti iran je pa zdek bugi vugi un iran k je isis iztrebu skor jih je amer ustavu
Odgovori
+2
3 1
Amor Fati
26. 06. 2026 11.02
Kaj vse tam počno z manekenkami in manekeni, ter vplivnicami in vplivneži pod pretvezo manekenskih in vplivniških agencij. In seveda, če prekršiš en sam najmanjši zakon, te lahko čaka kruta kazen, in tle ti ne more pomagati niti ena človekoljubna organizacija. Včasih pravijo za te kraje, da so vsi pokvarjeni, in da moraš biti izredno previden ko odpreš usta, ker je okoli tebe veliko ušes, ki vse slišijo, in tvoje besede delijo naprej.
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+4
4 0
Magnetek
26. 06. 2026 10.39
Ni variante, da me dobijo tja. Kaj je pa tam sploh kaj zanimivega? Stolpnice in to je to... aja, pa ko prideš domov,se pohvališ da si bil v Dubaju in ne na Jadranu... hvala za rože, ne rabim tega...
Odgovori
+14
15 1
devlon
26. 06. 2026 11.23
ne..pa moški! saj vidis, da iz Anglije potujejo tja, za cofeljna. ceprav britanskega
Odgovori
+1
1 0
LeviTUMOR
26. 06. 2026 10.28
Kr neki vse skupi. Komu verjet te dni ane. Loh, da je bilo tako kot pravi tale afna leva, lahko,da ne. Aja, pa se naprej letite ke v tist islamski dubaj, kjer so pravila se vedno v stilu fasizma.
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+6
6 0
islamint
26. 06. 2026 10.26
Kaj pa lezi v te kraje.
Odgovori
+8
8 0
MAGAvojc
26. 06. 2026 10.17
širiatsko pravo :)
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+9
9 0
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