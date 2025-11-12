V dubajski puščavi našli razkosani trupli 'kriptomilijonarja' in njegove žene

Ruske oblasti preiskujejo dvojni umor, po tem ko so v puščavi pri Dubaju našli razkosani trupli ruskega 'kriptomilijonarja' in njegove žene. Par je izginil v začetku oktobra, ko naj bi ju zvabili na lažni poslovni sestanek, tam pa naj bi ju ugrabili in nato ubili. Ruski preiskovalci so v zvezi s tem doslej aretirali več osumljencev.

Roman in Anna Novak, ruski par iz Sankt Peterburga, sta na družbenih omrežjih pogosto delila utrinke iz svojega luksuznega življenja v Dubaju. Da je nekaj narobe, so ruske oblasti opozorili njuni sorodniki v Rusiji, ko se par več dni ni oglašal. Stekla je preiskava, v kateri so ugotovili, da so par nazadnje videli 2. oktobra, ko ju je voznik odložil blizu jezera v dubajskem gorskem letovišču Hatta, blizu meje z Omanom, je poročal britanski časnik Metro. Tam naj bi se srečala na poslovnem sestanku s potencialnimi vlagatelji. Poti nista nadaljevala s svojim voznikom, pač pa sta se presedla v drugo vozilo, nato pa so za njima izginile vse sledi.

Ruski preiskovalci, ki sodelujejo s preiskovali iz Združenih arabskih emiratov, menijo, da sta bila Novakova pod lažno pretvezo, da gre za poslovni sestanek, zvabljena v najeto vilo, kjer naj bi ju ugrabili in v zameno za svobodo od njiju zahtevali visoko odkupnino. V tem času naj bi Roman pisal svojim stikom, da je obtičal v gorah na meji z Omanom in da nujno potrebuje 200.000 dolarjev (cca. 172.500 evrov). Ugrabitelji naj bi od Novaka zahtevali geslo od njegove kriptodenarnice. Ko pa so odkrili, da je denarnica prazna in ker odkupnina ni bila plačana, naj bi ju na koncu ubili, njuni trupli razkosali in zakopali v puščavi. Nekatere dele trupla pa naj bi odvrgli v smetnjakih v nakupovalnem središču, je poročal ruski portal Fontanka. Zadnji signal z njunih telefonov so zaznali 4. oktobra, tisoče kilometrov stran v Cape Townu v Južni Afriki, piše New York Post, ki navaja organe pregona v Sankt Peterburgu.

"Preiskava je ugotovila, da so imeli morilci sostorilce, ki so pomagali organizirati ugrabitev," je dejala Svetlana Petrenko iz ruskega preiskovalnega odbora, poroča časnik Metro. Ti naj bi poskrbeli za najem avtomobila in prostora, kjer so žrtve prisilno zadrževali. Po umoru naj bi storilci nože in osebne predmete žrtev odvrgli v različnih emiratih. Preiskovalci domnevajo, da so se osumljenci nato vrnili v Rusijo. V povezavi s preiskavo so doslej aretirali osem ljudi, poroča New York Post. Med njimi naj bi bil nekdanji ruski policist in domnevni nekdanji Novakovi vlagatelji. Tri aretirane sumijo izvedbe umorov, štiri, ki naj bi kupili nože, pa soudeležbe v umorih. Kakšna je bila vloga osmega osumljenca, za zdaj ni jasno.

Kdo sta bila Roman in Anna Novak?

Novak si je s pomočjo družbenih medijev ustvaril javno podobo uspešnega podjetnika. Trdil je, da ima povezave z vplivnimi osebnostmi iz visokotehnološkega sveta, kot je milijarder in lastnik družbenega medija Telegram, Pavel Durov.

