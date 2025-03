V Dubaju aretirali balkanskega narkošefa Tita: Nizozemci zahtevajo izročitev

Odvetnik Gačanina Leon van Kleef je za nizozemski medij povedal, da informacij o prijetju ne more komentirati. Po njegovih besedah je nesmiselno, da se njegovo stranko prikazuje kot enega največjih preprodajalcev mamil na svetu. "To je en kup neumnosti. Proti njemu poteka ena kazenska zadeva," je dejal.

Gačanin je rojen v Bosni in Hercegovini, odraščal pa je v mestu Breda na Nizozemskem. Tožilci so ga pred dvema letoma kazensko ovadili zaradi suma tihotapljenja okoli 2500 kilogramov kokaina, vrednega več deset milijonov evrov, iz Južne Amerike v pristanišči v Rotterdamu in Hamburgu. Osumljen je bil tudi tihotapljenja kemikalij za proizvodnjo metamfetamina.

Gačanina, ki je znan tudi pod vzdevkom Tito, so v Dubaju, kjer je živel v zadnjih letih, aretirali že leta 2022, a so ga nato iz nikoli pojasnjenih razlogov izpustili na prostost. Kazenski postopek na Nizozemskem je kljub temu stekel, obramba in tožilstvo pa sta se na koncu sporazumno dogovorila za sedem let zapora in denarno kazen v višini milijona evrov. Gačanin je bil tako obsojen, a je bil vse do zdaj nedosegljiv za nizozemske organe pregona, saj se je skrival v Dubaju.

Nizozemski mediji poročajo, da je Gačanin eden od ključnih akterjev v mednarodnem superkartelu v Dubaju, v katerega naj bi bili vključeni tudi Ridhuan Taghi, italijanski mafijec Raffaele Imperiale in razvpita irska kriminalna družina Kinahan. Kartel naj bi bil odgovoren za kar tretjino uvoženega kokaina v Evropo.