Tujina

V Dubaju ujeli atentatorja na ruskega generala in ga predali Moskvi

Dubaj/Moskva, 08. 02. 2026 10.35 pred 1 uro 2 min branja 28

Avtor:
M.V.
Ljubomir Korba (levo)

Ruska zvezna varnostna služba (FSB) je sporočila, da so v Dubaju aretirali moškega, osumljenega oboroženega napada na visokega ruskega vojaškega obveščevalca Vladimirja Aleksejeva v Moskvi. Osumljenec je bil izročen Rusiji. Medtem je Aleksejev, kot kaže, izven smrtne nevarnosti in je znova pri zavesti.

Generalpodpolkovnik Vladimir Aleksejev, namestnik načelnika GRU, ruske vojaške obveščevalne službe, je bil v petek večkrat ustreljen v stanovanjski stavbi v Moskvi, so potrdili preiskovalci. Po poročanju ruskih medijev je bil Aleksejev po napadu operiran, sedaj pa je znova pri zavesti. 

FSB je tudi razkrila identiteto napadalca. Gre za 56-letnega Ljubomirja Korbo, sicer iz mesta Ternopil na zahodu Ukrajine. Korba je pred kratkim prejel rusko državljanstvo. Takoj po napadu - Aleksejeva je ustrelil trikrat s pištolo makarov - se je vkrcal na letalo za Dubaj, vendar so ga ob pristanku že pričakale oblasti Združenih arabskih emiratov, ki so medtem od Rusije prejele nalog za aretacijo. FSB trdi, da je Korba deloval po naročilu ukrajinske tajne službe.

Vladimir Aleksejev
Vladimir Aleksejev
FOTO: X (Posnetek zaslona)

Prav tako je bil aretiran 66-letni ruski državljan Viktor Vasin, sicer poslovni partner Korbe, s katerim naj bi skupaj pripravljal atentat na Aleksejeva. Oblasti so identificirale tudi tretjo osebo. To je Zinaida Serebritskaja, ki pa je po ruskih navedbah uspela pobegniti v Ukrajino. 

Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je Ukrajino obtožil, da je stala za poskusom atentata, in dejal, da je bil njegov cilj sabotirati mirovne pogovore. Ukrajina zanika kakršno koli povezavo z napadom. Medtem generalov nadrejeni, admiral Igor Kostjukov, ki vodi GRU, vodi rusko delegacijo na pogovorih z Ukrajino v Abu Dabiju. Pogovori so osredotočeni na varnostne vidike morebitnega mirovnega sporazuma.

vladimir aleksejev atentat rusija ukrajina

KOMENTARJI28

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
biggie33
08. 02. 2026 11.41
1. faza vojaške operacije, demilitarizacija, je v teku.. 2. faza, ne smem napisati, ker bodo brisali, pa pride po koncu 1. faze..
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
08. 02. 2026 11.36
Le zakaj se zadnje čase toliko novic iz ru pojavlja, ste jim začeli lesti v....fajonka že dela to!
Odgovori
+0
1 1
Plešemo
08. 02. 2026 11.34
Spet ruski troli komentirajo
Odgovori
+1
1 0
Darko32
08. 02. 2026 11.27
Ali lahko verjamemo tej informaciji v celoti. Glede na geo politiko ne in tukaj javnost ne bo izvedela resnice nikoli, saj jo je potrebno prirediti.
Odgovori
+2
2 0
jugatneme
08. 02. 2026 11.22
Če kdo pričakuje da bo takih dogodkov po končani (kakor za koga) vojni/specialni operaciji manj, se bridko moti, prej da jih bo še več. V Rusiji že itak imajo svojo novo olimpijsko disciplino, skoki čez okna in balkone, pa padanje iz streh najvišjih stavb seveda....
Odgovori
+1
4 3
Vera in Bog
08. 02. 2026 11.21
Zelensky je rihtal epsteinu lepe Ukrajinke ta človek je čist brez morale ! Tam življenje ni vredno nič
Odgovori
+3
9 6
biggie33
08. 02. 2026 11.24
Ne samo ženske, tudi otroke..
Odgovori
+6
9 3
jugatneme
08. 02. 2026 11.28
A ste bil zraven?
Odgovori
-1
3 4
300 let do specialista
08. 02. 2026 11.21
Severni tok, kamikaze, morilci, to počne "država članica EU", seveda, isti ptiči skupaj letajo. Je Layna kaj "zaskrbljena"?
Odgovori
+8
9 1
Bolfenk2
08. 02. 2026 11.17
Zelenski in njegov nacistični režim delajo vse, da preprečijo mir v Ukraini. Hočejo strpati v svoje žepe 90 milijard obljubljenih od EU. Bogatijo se na račun vojne. Zaradi tega atentata je bil Kijev spet v temi in mrazu.
Odgovori
+4
7 3
jugatneme
08. 02. 2026 11.26
BOLFEK dajte se podučiti kaj je nacist in kaj nacionalist.
Odgovori
-5
0 5
kokicas
08. 02. 2026 11.14
Saj za generale pa ostale je ena zgodba, kaj pa res na tisoče ki jih to ne zanima zvlečejo jih v avto in vržejo notri v jarke za koga je to slava in tist kos zemlje vreden?
Odgovori
+3
3 0
LevoDesniPles
08. 02. 2026 11.11
janušovi so v kleti prižgali svećko za tega njihovega janševika.. januš se bo baje v znak žalvanja odpravil na pot v Jaijce XD
Odgovori
-3
4 7
Vera in Bog
08. 02. 2026 11.09
Ukrajina je najbolj nemoralna država v Evropi !
Odgovori
+2
13 11
llluuullliii
08. 02. 2026 11.13
trol ruski
Odgovori
+0
8 8
llluuullliii
08. 02. 2026 11.13
trol.....
Odgovori
+1
5 4
oježeš
08. 02. 2026 11.13
Sam bi dal prednost Rusiji, ker zaradi enega samega človeka umira v Ukrajini in Rusiji na tisoče ljudi. Je tega treba? Vsak ima toliko zemlje, da naj raje uredi vse zadeve doma, ne pa da pošilja v smrt ljudi, ki bi radi le preživeli svoj čas, kar jim ga je namenila narava. Pohlep in zaradi njega, pošiljanje ljudi v smrt, kaj ni to nenormalno?
Odgovori
+1
4 3
Vera in Bog
08. 02. 2026 11.15
A ste normalni Epstein je bil žid, Zelensky je žid in oba sta sodelovala
Odgovori
+2
6 4
sabro4
08. 02. 2026 11.19
če vprašaš Victorio Nuland in Lindseya Grahama , JE TREBA!!!
Odgovori
0 0
jugatneme
08. 02. 2026 11.24
VERA IN BOG pustite že travo in pojdite raje zmoliti kakšno.....
Odgovori
-1
1 2
enaleteca
08. 02. 2026 10.57
Zanimivo, da se vsakic pred kaksnimi pogovori za mirovni sporazum dogaja kaj takega (zadnjic kao napad na Putinovo rezidenco). Da ni to nekaksna taktika Rusov, da se pogovori blokirajo in da imajo izgovore na napade … 🤔
Odgovori
-2
10 12
LevoDesniPles
08. 02. 2026 11.13
a si pomislil da je to mogoče vaša taktika da si bo epstihnova mladina še naprej polnila žepe... aja to je baje težko za vas
Odgovori
-2
3 5
Bolfenk2
08. 02. 2026 10.56
Prijetno bivanje v gulagu v Sibirji želim temu teroristu.
Odgovori
+4
15 11
Rudar
08. 02. 2026 11.06
Očitno ti ni jasno, kdo je terorist.
Odgovori
+4
9 5
8282
08. 02. 2026 11.07
Tudi vsi civilisti, ki jih ICE ubije so zate vrjetno teroristi.
Odgovori
-6
1 7
Bolfenk2
08. 02. 2026 11.10
ICE ni ubil nobenega civilista ampak zgolj nasilne protestnike torej Antifa teroriste.
Odgovori
-2
5 7
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527