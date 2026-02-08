V Dubaju ujeli atentatorja na ruskega generala in ga predali Moskvi

Generalpodpolkovnik Vladimir Aleksejev, namestnik načelnika GRU, ruske vojaške obveščevalne službe, je bil v petek večkrat ustreljen v stanovanjski stavbi v Moskvi, so potrdili preiskovalci. Po poročanju ruskih medijev je bil Aleksejev po napadu operiran, sedaj pa je znova pri zavesti.

FSB je tudi razkrila identiteto napadalca. Gre za 56-letnega Ljubomirja Korbo, sicer iz mesta Ternopil na zahodu Ukrajine. Korba je pred kratkim prejel rusko državljanstvo. Takoj po napadu - Aleksejeva je ustrelil trikrat s pištolo makarov - se je vkrcal na letalo za Dubaj, vendar so ga ob pristanku že pričakale oblasti Združenih arabskih emiratov, ki so medtem od Rusije prejele nalog za aretacijo. FSB trdi, da je Korba deloval po naročilu ukrajinske tajne službe.