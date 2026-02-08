V Dubaju ujeli atentatorja na ruskega generala in ga predali Moskvi

Generalpodpolkovnik Vladimir Aleksejev, namestnik načelnika GRU, ruske vojaške obveščevalne službe, je bil v petek večkrat ustreljen v stanovanjski stavbi v Moskvi, so potrdili preiskovalci. Po poročanju ruskih medijev je bil Aleksejev po napadu operiran, sedaj pa je znova pri zavesti.
FSB je tudi razkrila identiteto napadalca. Gre za 56-letnega Ljubomirja Korbo, sicer iz mesta Ternopil na zahodu Ukrajine. Korba je pred kratkim prejel rusko državljanstvo. Takoj po napadu - Aleksejeva je ustrelil trikrat s pištolo makarov - se je vkrcal na letalo za Dubaj, vendar so ga ob pristanku že pričakale oblasti Združenih arabskih emiratov, ki so medtem od Rusije prejele nalog za aretacijo. FSB trdi, da je Korba deloval po naročilu ukrajinske tajne službe.
Prav tako je bil aretiran 66-letni ruski državljan Viktor Vasin, sicer poslovni partner Korbe, s katerim naj bi skupaj pripravljal atentat na Aleksejeva. Oblasti so identificirale tudi tretjo osebo. To je Zinaida Serebritskaja, ki pa je po ruskih navedbah uspela pobegniti v Ukrajino.
Ruski zunanji minister Sergej Lavrov je Ukrajino obtožil, da je stala za poskusom atentata, in dejal, da je bil njegov cilj sabotirati mirovne pogovore. Ukrajina zanika kakršno koli povezavo z napadom. Medtem generalov nadrejeni, admiral Igor Kostjukov, ki vodi GRU, vodi rusko delegacijo na pogovorih z Ukrajino v Abu Dabiju. Pogovori so osredotočeni na varnostne vidike morebitnega mirovnega sporazuma.
