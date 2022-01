V Dubrovniku nov temperaturni rekord, v morju pa več pogumnih kopalcev

Kot piše Index.hr, so v Dubrovniku danes izmerili najvišjo januarsko temperaturo, odkar opravljajo meritve. Ob 14. uri so na merilni postaji zabeležili 19,3 stopinje Celzija. Mnogi prebivalci Dubrovnika so se tako na povsem neobičajen dan za januar odločili za obisk plaže. Na najbolj popularni plaži so tako opazili več kopalcev, ki so se odločili, da leto 2022 začnejo s skokom v morje, še piše Index.hr.