V Dubrovniku začeli s projetkom "zlatih stranišč"

Dubrovnik naj bi bil kmalu bogatejši za najdražje javno stranišče na Hrvaškem. 5-zvezdnična toaleta bo stala v starem mestnem jedru, uporabo bo možno plačati s kartico in tam celo shraniti prtljago. Projekt tako imenovanih zlatih stranišč ima v jadranskem biseru že dolgo brado. Pred tremi leti je občina od države za 800 tisočakov kupila prostore za razkošno stranišče, a so se domačini in okoliški gostinci uprli, gradnjo je preprečila tudi pandemija. Zdaj pa so na olajšanje vseh našli drugo lokacijo. In kdaj bodo na petične straniščne školjke sedli prvi obiskovalci?