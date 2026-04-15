13-letnik izvedel strelski napad, umrlo devet ljudi

V današnjem streljanju na eni od šol v južni provinci Kahramanmaras je bilo po zadnjih podatkih ubitih devet ljudi. "Z obžalovanjem poročamo o devetih smrtnih žrtvah (...) in 13 ranjenih. Šest jih je trenutno na intenzivni negi, trije so v kritičnem stanju," je sporočil turški notranji minister Mustafa Ciftci.

Lokalni guverner Mukerrem Unluer je povedal, da je dijak v nahrbtniku v šolo prinesel pištole, ki naj bi pripadale njegovemu očetu. "Vstopil je v dve učilnici in začel streljati na prisotne," je dejal ter potrdil, da je med smrtnimi žrtvami tudi strelec, ki naj bi bil star 13 ali 14 let.

Najstnik je po poročanju medijev v šolo prišel s petimi kosi strelnega orožja in sedmimi nabojniki, ki so pripadali njegovemu očetu, upokojenemu policistu.

Na kraju dogodka so posredovali policisti in reševalci, minister za pravosodje Akin Gurlek pa je sporočil, da so sprožili preiskavo incidenta.