Tujina

13-letnik izvedel strelski napad, umrlo devet ljudi

Ankara, 15. 04. 2026 14.21 pred 13 dnevi 1 min branja 2

Avtor:
M.P. A.K. +1
Streljanje na srednji šoli Ayse Calik na jugu Turčije

Dan po streljanju na srednji šoli na jugovzhodu Turčije, v katerem je umrl napadalec, je odjeknila novica o še enem strelskem napadu. V streljanju na šoli na jugu Turčije, ki naj bi ga izvedel 13-letnik, je umrlo devet ljudi, še 13 jih je bilo ranjenih, so sporočile lokalne oblasti.

V današnjem streljanju na eni od šol v južni provinci Kahramanmaras je bilo po zadnjih podatkih ubitih devet ljudi. "Z obžalovanjem poročamo o devetih smrtnih žrtvah (...) in 13 ranjenih. Šest jih je trenutno na intenzivni negi, trije so v kritičnem stanju," je sporočil turški notranji minister Mustafa Ciftci.

Lokalni guverner Mukerrem Unluer je povedal, da je dijak v nahrbtniku v šolo prinesel pištole, ki naj bi pripadale njegovemu očetu. "Vstopil je v dve učilnici in začel streljati na prisotne," je dejal ter potrdil, da je med smrtnimi žrtvami tudi strelec, ki naj bi bil star 13 ali 14 let.

Najstnik je po poročanju medijev v šolo prišel s petimi kosi strelnega orožja in sedmimi nabojniki, ki so pripadali njegovemu očetu, upokojenemu policistu.

Na kraju dogodka so posredovali policisti in reševalci, minister za pravosodje Akin Gurlek pa je sporočil, da so sprožili preiskavo incidenta.

Streljanje na srednji šoli v provinci Sanliurfa
Streljanje na srednji šoli v provinci Sanliurfa
FOTO: AP

Novo streljanje se je odvilo le dan po tem, ko je nekdanji dijak streljal na srednji šoli v provinci Sanliurfa ter ranil 16 oseb. V torek sicer poleg strelca, ki si je prav tako sodil sam, ni bilo drugih smrtnih žrtev.

Šolska streljanja v Turčiji so sicer redka.

turčija strelski napad šola
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
HitraVeverca
15. 04. 2026 18.06
U.S. & Izrael, nihče drug ne počne tega, izzivajo.
Odgovori
-3
4 7
Misija1
16. 04. 2026 08.28
Hahaha pa ti si za institucijo, eno posebno :)
Odgovori
0 0
bibaleze
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 najpogostejši razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
Skrita grožnja v naših kosteh prizadane 40 % odraslih
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Garsonjere za 170.000 in več evrov. Poglejte najdražjo
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nova pravila za prtljago pri Lufthansi
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Ljubezen na prvi ples
Kmetija
Kmetija
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
