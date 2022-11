V dveh eksplozijah v Jeruzalemu poškodovanih več ljudi

Prva eksplozija je malo po 7. uri zjutraj odjeknila na avtobusni postaji ob vhodu v mesto, sta po poročanju CNN-a sporočili izraelska služba za nujno pomoč (MDA) in policija. Poškodovanih naj bi bilo 11 oseb, od tega naj bi dve osebi, 16- in 45-letnik, utrpeli hude poškodbe in sta na zdravljenju v bolnišnici.

CNN je na kraju dogodka govoril tudi z dvema reševalcema, ki sta pojasnila, da sta slišala močno eksplozijo. "Takoj smo se odpravili na kraj dogodka," sta dejala in pojasnila, da je na kraj odhitelo več enot z reševalnimi vozili. "V bližini sta ležali dve hudo ranjeni osebi, 16-letnik na avtobusni postaji in 45-letnik na pločniku," sta dodala.

Dobre pol ure kasneje je odjeknila še ena eksplozija, in sicer na mestnem križišču Ramot, je sporočila policija. Tri osebe so z lažjimi poškodbami evakuirali s kraja, so dodali.

Policija ocenjuje, da sta bila napada dobro načrtovana, v mestu pa iščejo še druge eksplozivne naprave. Zaradi dogajanja je zaprta tudi avtocesta.

Za napada naj bi bili po navedbah policije domnevno odgovorni Palestinci, poroča AP News.