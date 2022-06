V dveh kovčkih na letališču našli 109 eksotičnih živali

Na letališču v Bangkoku so med pregledom prtljage letališki delavci v kovčkih dveh Indijk našli 109 živih eksotičnih živali. Med njimi sta bila dva pasavca, dva ježevca, 20 kač, 50 kuščarjev in 35 želv.

Tajski oddelek za nacionalne parke, divje živali in varstvo rastlin je sporočil, da so na letališču v Bangkoku zaradi tihotapljenja več kot 100 živih živali aretirali dve indijski ženski. Živali sta imeli shranjene vsaka v svojem kovčku. Delavci letališča v Bangkoku so živali odkrili pri rutinskem pregledu prtljage, ki vključuje tudi rentgensko slikanje, poroča CNN.

38-letna Nithya Raja in 24-letna Zakia Sulthana Ebrahim sta potovali iz Bangkoka proti Chennaiu, mestu na vzhodni obali Indije. Ženski so po odkritju obsodili zaradi kršenja Zakona o ohranjanju in zaščiti prosto živečih živali iz leta 2019, Zakona o bolezni živali iz leta 2015 in Zakona o carini iz leta 2017.

icon-expand Želve FOTO: AP

Tihotapljenje živali z letali pogosta težava V regiji je sicer tihotapljenje živali prek letališč pogosta težava. Leta 2019 so tako delavci med rutinskim pregledom prtljage ugotovili, da je moški, ki je prav tako potoval iz Bangkoka v Chennai, v svoji prtljagi želel pretihotapiti mesec dni starega leopardjega mladiča. Agencija za opazovanje izmenjave divjih živali TRAFFIC je v letošnjem poročilu, ki je izšlo marca, zapisala, da so na 18 indijskih letališčih med letoma 2011 in 2020 odkrili 140 primerov tihotapljenja živali, v teh pa so posamezniki čez mejo želeli prenesti več kot 70.000 domorodnih in eksotičnih divjih živali (ali njihovih delov).