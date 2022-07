V dveh letih in pol v Malaviju ubili 75 'čarovnic'

Lokalni mediji so prejšnji teden poročali, da so prebivalci naselja Dedze v osredju države ubili vaškega poglavarja, ki naj bi s čarovništvom umoril svojega nečaka. Gre za enega od mnogih tako imenovanih umorov "čarovnic", ki so pretresli državo in spodbudili govor o dramatičnih spremembah zakonov o govoricah iz kolonialne dobe.

V Malaviju, državi v južni Afriki, je vera v čarovništvo tako razširjena kot revščina. Nevladna organizacija s sedežem v prestolnici Lilongwe pa pravi, da so mafijske združbe v državi od leta 2019 tam ubile 75 oseb, za katere so sumili, da se ukvarjajo s črno magijo.

Po ocenah Centra za človeško pravo in rehabilitacijo je bilo v zadnjem letu in pol v Malaviju ubitih najmanj 75 oseb, ki naj bi se ukvarjale s čarovništvom.

Potem ko so se leta 2017 po državi začele širiti govorice o vampirjih, so bili Združeni narodi iz južnega Malavija prisiljeni umakniti svoje osebje, saj bi jim lahko kdo škodoval. Takrat je zaradi govoric umrlo vsaj sedem ljudi.

Na stotine vaščanov se je z vseh strani zgrnilo nad našo hišo in začelo napadati mene, mojega brata in starše, je povedal 36-letni Walinaye Mwanguphiri , ki mu je uspelo pobegniti pred razjarjeno drhaljo, za razliko od njegovih staršev, brata in tete, ki so jih napadalci ubili.

V afriških državah se ljudem, ki se jih obtoži čarovništva, samodejno odvzame tudi človekove pravice, širša družba jih izobči. Obtožene nato mučijo, preganjajo in ubijajo, podvrženi so nečloveškemu in ponižujočemu ravnanju tolp, mafij, pastorjev, vračev pa tudi staršev in družin, ki si iz njih "želijo izgnati hudiča," poroča mednarodna humanitarna organizacija Humanist. Čarovnike in čarovnice izženejo iz skupnosti, najpogosteje v tropski gozd.

Leta 2017 so bili Združeni narodi prisiljeni umakniti svoje osebje iz južnega Malavija, potem ko je bilo v histeriji, ki so jo spodbudile govorice o vampirjih, ubitih najmanj sedem ljudi. Decembra lani je posebna komisija, zadolžena za pripravo zakonodaje za reševanje problema, ugotovila, da je najboljši način za rešitev problema priznati, da je čarovnija resnična.

Kot stoletje lova na čarovnice v Evropi se šteje 15. stoletje. Čarovnice so pričeli loviti v južni Franciji, od tam pa se je proces umorov po celini razširil v dveh tokih. Prvi je vodil do Pirenejskega polotoka, drugi pa čez Nemčijo in naprej v Skandinavske države. Lov na ženske je potekal tudi na naših tleh, v najhujših razsežnostih na Štajerskem.

V poklon žrtvam in osebam, ki jih še vedno preganjajo zaradi čarovništva, vsako leto obeležijo tudi dan proti lovom na čarovnice, in sicer 10. avgusta.

Organizacija Humanist love na čarovnice poleg Malavija opaža še v Gani, Gambiji, Zimbabveju, Ugandi, Tanzaniji, Sierri Leone, Libiji, Kamerunu, Nigeriji in Demokratični republiki Kongo. Zlorabljeni so predvsem ranljivi člani prebivalstva – revni, starejši, ženske, otroci in invalidi.

Krivdo so, če je čarovnice niso priznale, iz njih izsilili. To so po večini Evrope storili s t. i. vodno kopeljo, kjer so osebo zvezali za roke in noge ter jo potopili v vodo. Če ni potonila, se je izkazala za čarovnico oziroma čarovnika. Na Slovenskem so najpogosteje uporabljali postopek iskanja čarovniških znamenj na telesu obtoženega. Znamenja so iskali z iglo, če oseba ob vbodu pika tega ni začutila, ji je bila krivda dokazana.

Čarovniški procesi so bili v razmahu do začetka 18. stoletja, ko so se iz pravne prakse umaknili, vseeno pa je še vedno prisotno. Zadnji zakon o čarovništvu so odpravili leta 1951 v Veliki Britaniji.