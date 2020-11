V dveh stanovanjih našli 600 kilogramov kokaina, vrednega do 24 milijonov evrov

Po poročanju medijev so preiskovalci spremljali moške, ki so z veliki torbami večkrat vstopili v stanovanji. Poleg tega so policisti sledili avtomobilu in odkrili tretje stanovanje, v katerem so prijeli moškega in žensko, ki sta štela denar, domnevno zaslužek od prodaje drog. Pri tem so zasegli okoli dva milijona evrov.

Policija je danes sporočila, da so med operacijami v preteklem tednu aretirali štiri osumljence. Zaseženi kokain so medtem že uničili.