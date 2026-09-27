V dveh streljanjih v Južni Afriki ubitih 27 ljudi

"Domnevno so preiskali nekaj gostov lokala in jim vzeli mobilne telefone, preden so z dvema neznanima voziloma pobegnili s kraja dogodka," je glede streljanja zahodno od Johannesburga povedala policija in dodala, da se je incident odvil v soboto ob 21.30 po srednjeevropskem času. Med smrtnimi žrtvami je bilo 13 moških in štiri ženske.

Policija je ob tem zagotovila, da je mobilizirala razpoložljive enote, da bi izsledila in prijela osumljence. Vzrok za streljanje še ni znan.

V ločenem strelskem napadu v naselju izven Cape Towna pa so strelci v jutranjih urah ubili deset ljudi in ranili še 11.