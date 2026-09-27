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V dveh streljanjih v Južni Afriki ubitih 27 ljudi

Johannesburg/Cape Town, 27. 09. 2026 10.29 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
STA
Streljanje v naselju izven Cape Towna

Osem napadalcev, oboroženih z avtomatskimi puškami, je v streljanju v lokalu zahodno od Johannesburga ubilo 17 ljudi, še 15 pa je bilo ranjenih, je sporočila južnoafriška policija. V ločenem napadu v naselju izven Cape Towna pa so strelci ubili deset ljudi, še enajst je bilo ranjenih.

"Domnevno so preiskali nekaj gostov lokala in jim vzeli mobilne telefone, preden so z dvema neznanima voziloma pobegnili s kraja dogodka," je glede streljanja zahodno od Johannesburga povedala policija in dodala, da se je incident odvil v soboto ob 21.30 po srednjeevropskem času. Med smrtnimi žrtvami je bilo 13 moških in štiri ženske.

Policija je ob tem zagotovila, da je mobilizirala razpoložljive enote, da bi izsledila in prijela osumljence. Vzrok za streljanje še ni znan.

V ločenem strelskem napadu v naselju izven Cape Towna pa so strelci v jutranjih urah ubili deset ljudi in ranili še 11.

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Strelski napadi v Južni Afriki so pogosti, večkrat pa so v ozadju tudi rivalstva med tolpami. Država s približno 62 milijoni prebivalcev ima eno najvišjih stopenj umorov na svetu, saj je vsak dan ubitih okoli 60 ljudi.

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