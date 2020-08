V dveh tednih našli 39 pogrešanih otrok

V ZDA so številne lokalne in državne agencije avgusta izvedle dvotedensko operacijo v Georgii, v kateri so našli 39 pogrešanih otrok. V operaciji 'Nepozabljeni' so rešili 26 otrok, 13 otrok so poslali na varno lokacijo, aretirali pa so devet kriminalcev, so sporočile oblasti.

"Ti pogrešani otroci so najbolj ogroženi in gre za zahtevne primere na tem območju, saj temeljijo na znakih dejavnikov z visokim tveganjem, kot so trgovina z otroki, spolno izkoriščanje, spolna zloraba, fizična zloraba itd.,"so zapisale oblasti v sporočilu za javnost."Druge otroke so na zahtevo organov pregona, da bi zagotovili njihovo dobro počutje, premestili. Preiskovalci so lahko osebno potrdili lokacijo vsakega otroka in zagotovili njegovo varnost in dobro počutje."