V dveh zaporednih potresih v Afganistanu umrlo najmanj 26 ljudi

Ameriški geološki zavod (USGS) je zabeležil dva potresa, oba z epicentrom približno 50 kilometrov od prestolnice province. Prvi je območje z magnitudo 4,9 stresel ob 11.34 po srednjeevropskem času. Drugi sunek, ki je imel magnitudo 5,3, so zabeležili približno dve uri kasneje.

"Na žalost je po prvih podatkih umrlo 22 ljudi. Med njimi so tudi ženske in otroci. Štirje pa so bili ranjeni," je dejal Baz Mohamad Sarvari, direktor informacijske uprave Badghisa.

Dodal je, da so prvi reševalci na prizadeta območja prispeli hitro, vendar je opozoril, da bi se število žrtev lahko še povečalo, saj je Badghis gorata provinca, ki velja za eno najrevnejših in najmanj razvitih regij v Afganistanu. Po zadnjih informacijah lokalnih oblasti se je število žrtev povzpelo na 26.

Mula Džanan Stege, vodja centra za nujne primere ministrstva za izredne razmere, je potrdil število smrtnih žrtev in dodal, da je bilo poškodovanih več kot 700 hiš.