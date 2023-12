Na dvorišču 'skrival' raketo zrak-zrak

Zaenkrat ni jasno, kako je moški prišel do orožja ter tudi, kaj je z njim nameraval.

V začetku julija je sicer na severu države med testnim poletom strmoglavilo letalo Su-30MK2, pilot pa je v nesreči umrl. To je bila tretja nesreča letal Su-30. Venezuelske letalske sile so leta 2008 od Rusije kupile 24 večnamenskih lovcev, leta 2015 pa so jih dokupile še 12. Letala Su-30 so med drugim opremljena tudi z raketami zrak-zrak R-73.

V regiji sicer vlada vse večja napetost, potem ko je Venezuela izvedla referendum o priključitvi z nafto bogate pokrajine Essequibo, ki pripada Gvajani in za katero Caracas trdi, da je bila nezakonito odvzeta pred več kot sto leti. Po prvih podatkih so volivci aneksacijo podprli. Brazilska vojska je zaradi nevarnostni venezuelskega vdora v vzhodno sosedo ob meji z Venezuelo in Gvajano okrepila svojo prisotnost.