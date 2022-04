V ECDC zaskrbljeni: Hepatitis je redka bolezen, a posledice so lahko hude

Večina okuženih otrok je bila mlajša od deset let, veliko pa jih je bilo mlajših od pet let.

Tveganja za evropske otroke ni mogoče natančno oceniti, saj dokazi o prenosu med ljudmi niso jasni, primeri v Evropski uniji pa so sporadični in z nejasnim trendom, je dodal ECDC. Vendar je zaradi neznanih vzrokov bolezni in morebitne resnosti povzročene bolezni sporočil, da izbruh "predstavlja zaskrbljujoč dogodek na področju javnega zdravja".

Po podatkih ECDC je bilo od konca marca po vsem svetu zabeleženih 191 primerov hepatitisa, od tega večina v Evropi. Pri nekaterih otrocih se je pojavila odpoved jeter, v 17 primerih je bila potrebna presaditev, doslej pa je umrl najmanj en otrok, kažejo podatki Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Vzrok ni znan.

Dve tretjini vseh primerov skrivnostnega hepatitisa so od začetka aprila odkrili v Veliki Britaniji. Preostanek primerov je razdeljen med več evropskih držav, od Norveške do Romunije, potrdili so ga tudi v ZDA, Izraelu in na Japonskem. V Sloveniji pri enem otroku sumijo, da bi lahko imel hepatitis neznanega izvora.