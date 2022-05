V Egiptu aretirali 13 najstnikov, ki so nadlegovali turistki

Najstnike so aretirali po objavi videoposnetka, ki se je pojavil na družbenih omrežjih in na katerem je prikazana množica fantov, ki na znamenitem arheološkem najdišču, eni največjih turističnih znamenitosti Egipta, nadlegujejo dve ženski. Videti je, da se fantje posmehujejo ženskama in nekateri se tiščijo ob njiju, medtem ko skušata pobegniti. Ena ženska se obrne in skuša fanta odriniti. Iz posnetka ni jasno, ali je kateri od fantov otipaval ženski. Sliši pa se glas, ki pravi, da je treba videoposnetek poslati ministru za turizem.

Turistični vodnik, ki je incident posnel s svojim pametnim telefonom, je najstnike obtožil, da verbalno in fizično nadlegujejo ženske. Obtožbe so najstniki zanikali, so sporočili iz urada državnega tožilca. Kot so sporočili s tožilstva, so prijeti fantje stari med 13 in 15 let. Podrobnosti o ženskah, turistkah v izjavi ni bilo. Če bodo obtoženi, bodo fantom sodili na sodišču za mladoletnike.

Na družbenih omrežjih je videoposnetek zbudil ogorčenje, a v tej večinsko muslimanski državi je tako spolno nadlegovanje kot tudi spolno neprimerno vedenje, ki se večinoma giblje od vpitja do občasnega ščipanja ali grabljenja v javnosti, močno razširjeno. Obiskovalci piramid v Gizi in drugih znanih arheoloških najdišč v Egiptu so sicer redno tarča nadlegovanja in zasledovanja mladih moških, ki agresivno ponujajo oglede, spominke, vožnje s kočijo ali kamelo.

Svetovno pozornost so težave spolnega nadlegovanja v Egiptu pridobile med in po vstaji leta 2011, ki je strmoglavila predsednika Hosnija Mubaraka, ko so ženske med množičnimi protivladnimi protesti nadlegovali in otipavali, nekatere celo pretepli ali spolno napadli. V zadnjih letih so ženske, ki jih navdihuje gibanje #MeToo, na družbenih omrežjih spregovorile o tem problemu. Oblasti so zvišale kazni za spolno nadlegovanje, ki je zdaj kaznovano z do petimi leti zapora. Okrepile so tudi prizadevanja za boj proti nadlegovanju in agresivnemu nagovarjanju na turističnih mestih.