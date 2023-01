V Egiptu odkrili domnevno najstarejšo mumijo, staro 4300 let

Arheologi še pojasnjujejo, da je bilo pokopališče namenjeno pomembnim ljudem, ki so bili blizu kralja.

Poleg mumije so v najdišču odkrili še eno grobnico – ki pa je arheologi zaenkrat niso odprli – in številne druge artefakte. Med njimi prevladujejo predvsem različni kipci. Tudi ti so po mnenju Havasa pomembna najdba, saj nam nudijo novo znanje o umetnosti v Starem kraljestvu, poroča CNN.

Grobnico so odkrili blizu Džoserjeve stopničaste piramide, ki velja za prvo egipčansko piramido. Zgrajena je bila v 27. stoletju pred našim štetjem za pokop faraona Džoserja in njegovega vezirja Imhotepa. Piramida je glavna točka širšega pogrebnega kompleksa, ki je obdan z obredno strukturo in okrasjem.

Vas Sakara, kjer se nahaja piramida, je bila v preteklosti že kraj številnih osupljivih odkritij. Leta 2021 so tu odkrili pogrebni tempelj žene faraona Tetija in grobnico glavnega zakladnika kralja Ramzesa II., ki je Egiptu vladal med letoma 1279 in 1213 pr. n. št.