V Egiptu se je potopila turistična ladja, pogrešajo več ljudi

Na ladji Sea Story, ki je plula na morju v bližini egiptovskega letovišča Marsa Alam, je bilo 45 ljudi, ko je obalna straža z ladje prejela signal za pomoč.

Ladja se je namreč med plovbo prevrnila in začela potapljati. Reševalci so uspeli na varno potegniti 28 ljudi. Rešene turiste pa so s helikopterji odpeljali v bolnišnico.