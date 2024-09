V eksploziji v iranskem rudniku umrlo 51 ljudi

Državna televizija je predvajala posnetke rešilcev in helikopterjev, ki so hiteli na prizorišče, da bi ranjene prepeljali v bolnišnico. Videti je bilo tudi žrtve, ki so jih nosili iz rudnika.

Iranski predsednik Masud Pezeškian je že izrazil sožalje svojcem žrtev in odredil preiskavo nesreče.