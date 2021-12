V eksplozijah na letališču v Kolumbiji ubita dva policista

Na mednarodnem letališču na severu Kolumbije sta odjeknili dve eksploziji, pri čemer so bili ubiti dva policista in domnevni napadalec. Oblasti so napad označile za terorističnega.

Domnevni napadalec je najprej uspel preplezati žičnato ograjo in se prebiti na vzletno-pristajalno stezo mednarodnega letališča v mestu Cucuta, ki leži v bližini meje z Venezuelo. Tam je odjeknila prva eksplozija, pri čemer je bil napadalec ubit."Kasneje so naši strokovnjaki za eksploziv pri pregledu območja našli kovček, ki ga je razneslo. Pri tem sta bila ubita dva policista," je sporočila lokalna policija. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right Kolumbijski obrambni minister Diego Molano je nakazal, da bi lahko napad izvedli kolumbijski uporniki, ki so v Venezueli. "Zavračamo in obsojamo to teroristično dejanje, katerega namen je tako kot vedno destabilizirati državo," je dejal. Območje ob meji z Venezuelo je bilo letos že večkrat prizorišče napada. Junija je v bližini letališča v Cucuti prišlo do streljanja na helikopter s kolumbijskim predsednikom Ivanom Duquejem. Prav tako je bilo junija v eksploziji avtomobila bombe pri vojaški postojanki ranjenih 44 ljudi, avgusta pa še 14 v napadu na policijsko postajo v Cucuti. V septembrskem napadu na konvoj v sosednjem departmaju Arauca je bilo ubitih pet vojakov, še šest jih je bilo ranjenih. PREBERI ŠE Streljali na helikopter kolumbijskega predsednika: 'Gre za strahopetno dejanje' Po navedbah Molana na območju delujejo pripadniki uporniške skupine Ljudska osvobodilna vojska (ELN) in disidenti iz razpuščene skupine Revolucionarne oborožene sile Kolumbije (FARC), ki je leta 2016 podpisala mirovni dogovor s kolumbijsko vlado. Tam je tudi več kriminalnih združb, ki se ukvarjajo s preprodajo drog.