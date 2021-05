V eksploziji blizu šole v Kabulu najmanj 30 mrtvih in več kot 50 ranjenih

Kot poroča afganistanski Tolo News, se je napad zgodil, ko so učenke zapuščale šolo.

"Najprej je eksplodiral avtomobil bomba, sledili sta še dve eksploziji blizu šole," je povedal učiteljIbrahim. Po njegovih besedah je večina žrtev deklic.

Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče, je pa predstavnik talibanov Zabiullah Mojahidvpletenost v napad zanikal. Soseska je sicer pogosto tarča napadov sunitskih skrajnežev.

Oblasti se bojijo, da bo število žrtev še naraslo.

Američani in Evropejci pozvali k takojšnji obnovi mirovnih pogajanj

ZDA in EU sta sicer v petek pozvali k takojšnji in brezpogojni obnovi mirovnih pogajanj med talibani in afganistansko vlado o prihodnosti države, ki jo bodo do 11. septembra letos zapustile mednarodne enote. Talibane so obsodili zaradi nadaljevanja napadov.

Izjava je plod dela predstavnikov ZDA, EU, zveze Nato in drugih evropskih držav na zasedanju v Berlinu, ki je potekalo v četrtek. Izjava poziva h kompromisni rešitvi o delitvi oblasti, ki lahko pelje do vključujoče in legitimne vlade. Proces umika mednarodnih enot pa ne sme biti izgovor za talibane, da opustijo mirovni proces.