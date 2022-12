V eksploziji cisterne v Južni Afriki najmanj osem mrtvih

"Ob 7.50 po lokalnem času smo prejeli klic, da je pod mostom obtičala cisterna s plinom. Poklicali smo gasilce, ki so pogasili plamene. Žal je cisterna eksplodirala," je za francosko tiskovno agencijo AFP povedal tiskovni predstavnik reševalnih služb v regiji William Ntladi .

Od 40 poškodovanih jih je 19 v kritičnem stanju, 15 drugih pa je resno poškodovanih, vendar so v stabilnem stanju. Med poškodovanimi je tudi voznik, lažje poškodbe pa je utrpelo tudi šest gasilcev.

Medtem ko so gasilci poskušali pogasiti požar, naj bi prišlo do druge velike eksplozije, ki je uničila gasilsko vozilo in dve drugi motorni vozili, poroča britanski BBC. Poškodovana je bila tudi bližnja bolnišnica Tambo Memorial, kjer se je po prvi eksploziji porušil del strehe, ter več hiš v bližini.

Cisterna je prevažala okoli 60.000 litrov utekočinjenega naftnega plina, še navaja AFP.