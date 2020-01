V eksploziji dve osebi umrli, osem poškodovanih

Po eksploziji so oblasti prebivalce v neposredni bližini tovarne pozvale, naj se zadržujejo v zaprtih prostorih. Španska civilna zaščita je sicer sporočila, da v okolici tovarne niso zaznali nobenih strupenih snovi. Gasilci so pogasili požar, ki je izbruhnil v cisterni z etilenoksidom, in hladili sosednje cisterne.

Eksplozija je odjeknila v torek nekaj pred 19. uro. Po navedbah očividcev je bilo eksplozijo mogoče slišati več kilometrov daleč. Na videoposnetkih na družbenih omrežjih je bilo videti silovito eksplozijo, po kateri je tovarno zajel velik požar. Nad območjem se je vil oblak dima.