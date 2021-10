V eksploziji in požaru v ruski tovarni smodnika najmanj sedem mrtvih

Po podatkih ruskega ministrstva za izredne razmere je eksplozija odjeknila v tovarni eksploziva PGUP Elastic v kraju Lesnoje, ki leži približno 300 kilometrov jugovzhodno od Moskve. Vzrok eksplozije so po navedbah ministrstva "kršitve tehnoloških procesov in varnostnih pravil" . Požar je izbruhnil ob 8.22 po lokalnem času (7.22 po srednjeevropskem).

"Po prvih podatkih je bilo ranjenih 17 ljudi, od tega jih je sedem umrlo, enega pa so prepeljali v bolnišnico. Usoda preostalih devetih ni znana," so navedli na ministrstvu. Poslopje tovarne je bilo v eksploziji povsem uničeno, so navedle reševalne službe. Požar so medtem že pogasili.