V eksploziji, ki je uničila dve hiši, umrl mlajši otrok

Eksplozija na aveniji Mallowdale se je zgodila v nedeljo okoli 2.30 zjutraj. Štiri osebe, dva moška in dve ženski, so bile prepeljane v bolnišnico, od tega dve s hudimi telesnimi poškodbami, poroča The Guardian.

Bližnji prebivalci so hrup eksplozije opisali kot "kot eksplozijo bombe" in povedali, da so delci razneslih hiš prekrili bližnje ulice in polja. Natančen vzrok eksplozije še ni znan, policija pa kraj dogodka še vedno preiskuje. "Na žalost lahko zdaj potrdimo, da je umrl majhen otrok in da so bile ranjene še štiri osebe, dve hudo. Vsem prizadetim izrekamo sožalje,"so dejali.