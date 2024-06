V eksploziji na vojaškem poligonu na Češkem ranjenih devet vojakov

Šest vojakov so z reševalnimi vozili odpeljali v univerzitetno bolnišnico v bližnjem mestu Olomouc, še dva s težjimi poškodbami so prepeljali s helikopterjem, enega pa so reševalci oskrbeli na kraju samem, je povedal tiskovni predstavnik bolnišnice Adam Fritscher.

Eksplozija se je zgodila na vojaškem poligonu v mestu Libava, ki se nahaja med Olomoucem in Ostravo v vzhodnem delu države. Češka vojska je incident označila za resnega in v objavi na omrežju X sporočila, da je prišlo do eksplozije streliva. Več podrobnosti niso navedli.

Na poligonu v Libavi sicer poteka tudi usposabljanje ukrajinskih vojakov, vendar nihče od njih ni bil med poškodovanimi v eksploziji, je povedala tiskovna predstavnica češke vojaške policije Katarina Mlinkova.