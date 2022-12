V eksploziji obcestne bombe umrlo najmanj devet iraških policistov

Mesto Kirkuk, ki leži 238 kilometrov od Bagdada, so do leta 2017 nadzorovali člani skupine IS. Decembra 2017 pa so iraške sile razglasile zmago nad islamistično skupino. Kljub temu, da naj bi bili člani IS s teritorija odgnani, so v ZN leta 2019 sporočili, da teroristična skupina na tem območju še naprej ostaja grožnja.

V ZN so ocenili, da imajo pripadniki IS po Siriji in Iraku razporejenih od 6000 do 10.000 borcev, ki so večinoma bazirani na podeželju in ki še naprej izvajajo različne vrste napadov, med katerimi so tudi napadi z obcestno bombo.