V eksploziji pirotehnike v Španiji 14 ranjenih, od tega trije huje

Eksplozija je odjeknila v zvoniku cerkve, kjer so hranili prirotehnična sredstva za večerni ognjemet ob zaključku praznovanja. Gasilci so cerkev pregledali in ugotovili, da je eksplozija ni poškodovala.

Je pa poškodovala vsaj 14 ljudi, ki so se v tistem trenutku nahajali v zvoniku. Tri osebe so utrpele hujše poškodbe, odpeljali so jih v bolnišnico Vall d'Hebron. Preostale so reševalci oskrbeli na kraju.

Aktiviranih je bilo sicer 10 reševalnih vozil in dva helikopterja.

Praznovanje Festa Del Pi se odvije vsako leto v času zimskega solsticija in vključuje lov na določeno vrsto bora, ki ga nato zažgejo v čast zavetnika mesta. Organizatorji so sporočili, da se bo tradicionalno praznovanje nadaljevalo, ko s kraja odpeljejo vse poškodovane.