Eksplozija plina na Siciliji zahtevala najmanj štiri žrtve, več stavb uničenih

V soboto okoli 20.30 je prebivalce Ravanuse, ki je približno 110 kilometrov oddaljena od Palerma, prestrašil močan pok. Ljudje so prestrašeni stekli na ulice in vpili: "Bomba, bomba!" Kasneje se je izkazalo, da gre za eksplozijo plina, poroča italijanski Ilmessanggero.

Eksplozija je popolnoma uničila tri stavbe, še štiri pa poškodovala. Reševalci so ponoči izpod ruševin štirinadstropne stanovanjske hiše rešili dve ženski. 80-letnico, ki je utrpela hude zlome, so odpeljali na zdravljenje v bolnišnico. V hiši je stanovalo devet članov iste družine. Reševalci so do zdaj dva člana družine našli mrtva, dve ženski so rešili, ostale še pogrešajo. Med njimi je tudi mlad zakonski par. Pogrešana noseča medicinska sestra bi morala v naslednjih dneh roditi, poročajo italijanski mediji.