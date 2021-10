V eksploziji pred mošejo v Kabulu ubitih več civilistov

Eksplozija je odjeknila v bližini vhoda v mošejo Eid Gah v afganistanski prestolnici, je na Twitterju zapisal Zabihulah Mudžahid. Danes popoldne je v mošeji potekala molitvena slovesnost za Mudžahidovo mamo, ki je umrla pretekli teden. Mudžahid je v soboto na Twitterju vse ljudi in prijatelje povabil, naj se udeležijo molitve.

Lastnik bližnje trgovine je povedal, da je slišal eksplozijo v bližini mošeje, ki je sledila streljanju . "Tik pred eksplozijo so talibani blokirali cesto, da bi v mošeji imeli molitveno slovesnost za Mudžahidovo mamo," je dejal.

Novinarji sicer poročajo, da so na dveh krajih v Kabulu slišali eksplozije in streljanje. Reševalna vozila pa so ranjene vozila v kabulsko bolnišnico.

Eksplozija je odjeknila približno mesec in pol po tistem, ko so talibani po umiku tujih sil prevzeli oblast v državi.