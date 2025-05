V eksploziji ubit eden vodilnih poveljnikov v napadih na Mariupol

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Odkar je Kremelj februarja 2022 sprožil vojaško ofenzivo na Ukrajino, je bilo v Rusiji v napadih ubitih več ruskih poveljnikov. Kot poroča AFP, je v nekaterih primerih odgovornost za napade prevzel Kijev ali pa je ruske vojake označil za legitimne tarče, potem ko je v triletni ruski ofenzivi v Ukrajini umrlo več deset tisoč ljudi.

Obmorski Mariupol je bil kmalu po začetku invazije februarja 2022 prizorišče hudih bojev in obleganja železarne Azovstal. Mesto, ki je pred vojno štelo več kot pol milijona prebivalcev, je po skoraj treh mesecih močno porušeno padlo v roke ruskih sil. Med obleganjem je v Mariupolu umrlo približno 8000 ljudi, poroča nevladna organizacija Human Rights Watch.

Ruske sile v Mariupolu so bile večkrat tarče obtožb o vojnih zločinih, med drugim zaradi napadov na porodnišnico in gledališče, kjer se je skrivalo več sto civilistov, večinoma žensk in otrok.