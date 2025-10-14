V eksploziji ubiti trije policisti, ranjeni tudi gasilci

Do eksplozije je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa prišlo med poskusom izselitve hiše v kraju Castel D'Azzano južno od Verone. Pri tem naj bi se dvonadstropno poslopje zrušilo in pod sabo pokopalo trojico karabinjerjev.

Na prizorišču so bili zaradi predhodnih groženj stanovalcev prisotni tudi gasilci in reševalci, ki so poskušali pomagati, a je bilo prepozno. Ranjenih je bilo še najmanj 13 policistov in gasilcev.

Policija je zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala dva stanovalca hiše, okrog 60 let stara brata in sestro. Tudi ženska naj bi bila v eksploziji ranjena. Tretjega družinskega člana še iščejo.