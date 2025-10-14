Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Tujina

V eksploziji ubiti trije policisti, ranjeni tudi gasilci

Verona, 14. 10. 2025 07.15 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
0

V kraju blizu Verone so bili v eksploziji, do katere je prišlo med poskusom izselitve, ubiti trije karabinjerji, še več kot deset policistov in gasilcev pa je bilo ranjenih. V času incidenta so bili v kmečkem poslopju trije ljudje, od katerih je policija zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala dva, tretjega še iščejo.

Italijanska policija
Italijanska policija FOTO: Shutterstock

Do eksplozije je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa prišlo med poskusom izselitve hiše v kraju Castel D'Azzano južno od Verone. Pri tem naj bi se dvonadstropno poslopje zrušilo in pod sabo pokopalo trojico karabinjerjev.

Na prizorišču so bili zaradi predhodnih groženj stanovalcev prisotni tudi gasilci in reševalci, ki so poskušali pomagati, a je bilo prepozno. Ranjenih je bilo še najmanj 13 policistov in gasilcev.

Policija je zaradi suma povzročitve eksplozije pridržala dva stanovalca hiše, okrog 60 let stara brata in sestro. Tudi ženska naj bi bila v eksploziji ranjena. Tretjega družinskega člana še iščejo.

EKSPLOZIJA ITALIJA POLICISTI
Naslednji članek

Zbal se je za svoje življenje in pobegnil s francoskim vojaškim letalom

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1286