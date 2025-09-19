Svetli način
Tujina

Eksplozija pri Neaplju: trije mrtvi v podjetju za ravnanje z odpadki

Rim, 19. 09. 2025 17.54 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , D. S.
V eksploziji, ki je danes odjeknila v podjetju za ravnanje z odpadki v bližini južnoitalijanskega mesta Neapelj, so umrli trije ljudje, enega delavca še vedno pogrešajo. Na kraju dogodka je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa več gasilskih ekip.

Eksplozija je odjeknila v obratu v provinci Caserta severno od Neaplja. Po prvih informacijah gasilcev se je nesreča zgodila med vzdrževalnimi deli na objektih za ravnanje z odpadki.

Tri žrtve, vključno z lastnikom, naj bi umrle zaradi udarnega vala, ki ga je povzročila eksplozija rezervoarja za odpadno olje, pri čemer jih je vrglo več metrov v zrak. Enega delavca še pogrešajo. Še dva sta bila lažje poškodovana.

Oblasti podrobnosti o natančnih okoliščinah nesreče za zdaj niso sporočile.

Italijanski gasilci
Italijanski gasilci FOTO: Shutterstock
