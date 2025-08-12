Svetli način
Tujina

V eksploziji v jeklarni umrli vsaj dve osebi: 'Kot bi udarila strela'

Pittsburgh, 12. 08. 2025 06.17 | Posodobljeno pred 4 minutami

N.L. , STA
V jeklarni v bližini Pittsburgha v ameriški zvezni državi Pensilvanija je v ponedeljek odjeknila eksplozija. Umrli sta dve osebi, še vsaj 10 je ranjenih. Vzrok eksplozije za zdaj še ni znan.

Senator John Fetterman je sporočil, da je v teku reševalna akcija. "Moja ekipa in jaz spremljamo eksplozijo in čakamo na več informacij. Poteka aktivno iskanje in reševanje, desetine ljudi je poškodovanih, po podatkih policije pa je vsaj ena oseba pogrešana," je dodal.

Enega preživelega delavca so pod ruševinami našli več ur po eksploziji, ki ji je sledilo več manjših eksplozij, poroča AP. 

"Slišati je bilo, kot bi udarila strela," je povedal gradbeni delavec v bližini. "Zatreslo je gradbeni oder, moj prsni koš in stavbo, potem smo videli dim, ki se je dvigal iz jeklarne. Takoj smo vedeli, da se je zgodilo nekaj hudega."

Po eksploziji so v jeklarni takoj zaprli plinske ventile in poskrbeli za stabilnost objekta. 

V tovarni je eksplodiralo že večkrat. Septembra 2009 je umrl vzdrževalec, julija 2010 pa je bilo prav tako v eksploziji poškodovanih 14 zaposlenih in šest pogodbenih delavcev. Zadnjo smrtno žrtev na delovnem mestu so zabeležili leta 2014, ko je delavec utrpel hude opekline in po padcu v jarek umrl. 

Največja koksarna v Severni Ameriki

Obrat pretvarja premog v koks, ključno sestavino v procesu proizvodnje jekla. Za proizvodnjo koksa se premog več ur peče v posebnih pečeh pri visokih temperaturah, da se odstranijo nečistote, ki bi sicer oslabile jeklo. Pri tem procesu nastaja tako imenovani koksni plin, ki je sestavljen iz nevarne mešanice metana, ogljikovega dioksida in ogljikovega monoksida. 

Ogromen obrat ob reki Monongahela južno od Pittsburgha, ki zaposluje okoli 1400 delavcev, velja za največjo koksarno v Severni Ameriki in je eden od štirih glavnih obratov podjetja U.S. Steel v Pensilvaniji.

eksplozija jeklarna Pensilvanija smrtne žrtve poškodovani
