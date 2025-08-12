V eksploziji v jeklarni umrli vsaj dve osebi: 'Kot bi udarila strela'

Senator John Fetterman je sporočil, da je v teku reševalna akcija. "Moja ekipa in jaz spremljamo eksplozijo in čakamo na več informacij. Poteka aktivno iskanje in reševanje, desetine ljudi je poškodovanih, po podatkih policije pa je vsaj ena oseba pogrešana," je dodal.

Enega preživelega delavca so pod ruševinami našli več ur po eksploziji, ki ji je sledilo več manjših eksplozij, poroča AP.

"Slišati je bilo, kot bi udarila strela," je povedal gradbeni delavec v bližini. "Zatreslo je gradbeni oder, moj prsni koš in stavbo, potem smo videli dim, ki se je dvigal iz jeklarne. Takoj smo vedeli, da se je zgodilo nekaj hudega."

Po eksploziji so v jeklarni takoj zaprli plinske ventile in poskrbeli za stabilnost objekta.

V tovarni je eksplodiralo že večkrat. Septembra 2009 je umrl vzdrževalec, julija 2010 pa je bilo prav tako v eksploziji poškodovanih 14 zaposlenih in šest pogodbenih delavcev. Zadnjo smrtno žrtev na delovnem mestu so zabeležili leta 2014, ko je delavec utrpel hude opekline in po padcu v jarek umrl.