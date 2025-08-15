Svetli način
Tujina

V eksploziji v ruski tovarni najmanj pet mrtvih, več kot sto poškodovanih

Moskva, 15. 08. 2025 19.54 | Posodobljeno pred 1 uro

Avtor
STA , K.H.
Komentarji
16

V tovarni v ruski regiji Rjazan je odjeknila silovita eksplozija, v kateri je umrlo najmanj pet ljudi, več kot sto jih je poškodovanih, je na Telegramu sporočil guverner regije Rjazan Pavel Malkov. Po poročanju ruskih medijev je tovarna proizvajala smodnik in eksplozivna sredstva.

Po poročanju ruskih državnih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, se je zrušilo poslopje tovarne, pod ruševinami pa bi lahko bilo še več žrtev.

Vzrok eksplozije še ni znan. Pristojne oblasti preiskujejo, ali je šlo morda za kršitev varnostnih predpisov za industrijske objekte.

V preteklosti so se v tej regiji zgodili resni incidenti, povezani s skladiščenjem ali proizvodnjo streliva.

Leta 2021 je v eksploziji v tovarni istega podjetja, ki upravlja tovarno v Rjazanu, umrlo 17 ljudi, še navaja AFP.

KOMENTARJI (16)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
asdfghjklč
15. 08. 2025 21.15
Bravo, Ukrajina. Vse tovarne eksplozivov jim je treba sesuti v prah.
ODGOVORI
0 0
anatomija
15. 08. 2025 21.15
+1
prva dobra novica danes. Je zanima če bodo priznali , da je bil dron
ODGOVORI
1 0
Še89sekund
15. 08. 2025 21.13
+0
Enostavno lepo in prelepo. Bog daj nam še tako lepih novic. !
ODGOVORI
2 2
Združene države Evrope
15. 08. 2025 20.09
-4
Super.
ODGOVORI
9 13
Stojadina-sportiva
15. 08. 2025 20.22
+2
Super ker delaš od doma pa se ti kaj takega ne more zgodit...
ODGOVORI
10 8
Združene države Evrope
15. 08. 2025 20.27
-3
hahah celo Evropo sem dal skozi službeno. Super pa zato ker proizvajajo eksploziv, ki ubija Ukrajince v Ukrajini.
ODGOVORI
9 12
Stojadina-sportiva
15. 08. 2025 20.29
+0
Opravljajo delo. Kdor je pa naročnik pa ni njihova stvar...sramota da take pokaš..
ODGOVORI
8 8
Združene države Evrope
15. 08. 2025 20.31
-3
Sram je lahko tebe. Če bi bila pravica na tem svetu, potem bi bili vsi v tej tovarni mrtvi.
ODGOVORI
6 9
Stojadina-sportiva
15. 08. 2025 20.48
+3
Tudi v naših tovarnah se orožje proizvaja. Kaj porečeš za njih? Jim privoščiš da jih zradira?
ODGOVORI
7 4
Združene države Evrope
15. 08. 2025 20.53
+0
A mi napadamo sosednjo državo?
ODGOVORI
4 4
Stojadina-sportiva
15. 08. 2025 20.55
+3
Glej vem kam pes taco moli in se umikam. Uživajte v ploskanju smrti delavcev papa...
ODGOVORI
5 2
s6t6n6s
15. 08. 2025 21.01
-2
bi bilo.če bi bil ti med njimi :)
ODGOVORI
0 2
Združene države Evrope
15. 08. 2025 21.10
+1
Tovarna orožja je glavna legitimna tarča v vojni. Rusija je napadla Ukrajino, torej je v vojni. Kaj vam ni jasno froci razvajeni. V ww2 so bombardirali tovarne orožja in še pol mesta zraven, ker so bile bombe nenatančne. To je vojna. Vojna ni samo beseda.
ODGOVORI
2 1
Stojadina-sportiva
15. 08. 2025 21.14
To bi še dodal. Eksploziv se ne uporablja samo za vojaške namene...ampak ja za določene je vse usmerjeno v ravnanje ukrajine...ne rabite pisat replik, lahko svoje neznanje z minusi utemeljite.
ODGOVORI
0 0
Še89sekund
15. 08. 2025 21.14
Tako je !!!*****
ODGOVORI
0 0
