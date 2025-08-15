V eksploziji v ruski tovarni najmanj pet mrtvih, več kot sto poškodovanih

Po poročanju ruskih državnih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, se je zrušilo poslopje tovarne, pod ruševinami pa bi lahko bilo še več žrtev.
Vzrok eksplozije še ni znan. Pristojne oblasti preiskujejo, ali je šlo morda za kršitev varnostnih predpisov za industrijske objekte.
V preteklosti so se v tej regiji zgodili resni incidenti, povezani s skladiščenjem ali proizvodnjo streliva.
Leta 2021 je v eksploziji v tovarni istega podjetja, ki upravlja tovarno v Rjazanu, umrlo 17 ljudi, še navaja AFP.
