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V eksploziji v tovarni na zahodu Turčije več mrtvih

Izmir , 09. 11. 2026 17.52 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.K. STA
Eksplozija v Turčiji

V eksploziji v tovarni železa in jekla v zahodnem turškem mestu Aliaga je umrlo 16 ljudi, še 13 je poškodovanih, od tega dva huje, je sporočil turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Do eksplozije je prišlo, ko je poškodovan stropni žerjav med postopkom litja kovine padel v industrijsko peč.

Po navedbah očividcev je bila eksplozija zelo močna, nad tovarno pa je bilo videti velik oblak dima. Ob eksploziji je tudi zagorelo, a so gasilci požar že pogasili.

Eksplozija v Turčiji
Eksplozija v Turčiji
FOTO: AP

Sprva so sicer poročali o treh smrtnih žrtvah. Natančno število žrtev in poškodovanih bo znano šele, ko bodo odstranili ruševine objekta, je na družbenem omrežju X sporočil Cemil Tugay, župan Izmirja, pod katerega spada tudi mesto Aliaga.

Železarska in jeklarska industrija v Turčiji sicer sodi med panoge z nadpovprečno visokim tveganjem za nesreče. Po podatkih neodvisnega sveta za zdravje delavcev in varnost pri delu ISIG je bilo v Turčiji lani skupno okoli 2100 smrtnih nesreč pri delu.

Aliaga sodi med najpomembnejša industrijska središča Turčije, ki se je iz majhnega ribiškega naselja razvilo v središče težke industrije. Najbolj znano je kot središče turške industrije recikliranja ladij, navaja nemška tiskovna agencija dpa.

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