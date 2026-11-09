V eksploziji v tovarni na zahodu Turčije več mrtvih

Po navedbah očividcev je bila eksplozija zelo močna, nad tovarno pa je bilo videti velik oblak dima. Ob eksploziji je tudi zagorelo, a so gasilci požar že pogasili.

Sprva so sicer poročali o treh smrtnih žrtvah. Natančno število žrtev in poškodovanih bo znano šele, ko bodo odstranili ruševine objekta, je na družbenem omrežju X sporočil Cemil Tugay, župan Izmirja, pod katerega spada tudi mesto Aliaga.

Železarska in jeklarska industrija v Turčiji sicer sodi med panoge z nadpovprečno visokim tveganjem za nesreče. Po podatkih neodvisnega sveta za zdravje delavcev in varnost pri delu ISIG je bilo v Turčiji lani skupno okoli 2100 smrtnih nesreč pri delu.

Aliaga sodi med najpomembnejša industrijska središča Turčije, ki se je iz majhnega ribiškega naselja razvilo v središče težke industrije. Najbolj znano je kot središče turške industrije recikliranja ladij, navaja nemška tiskovna agencija dpa.