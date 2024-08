V El Toru posneli redek 'supercelični' tornado

Splet so preplavile fotografije in posnetki superceličnega tornada, ki se je pojavil v španski provinci Castellón. Župan mesta El Toro je za lokalne medije povedal, da jih je tornado presenetil, a da se zdi, da vrtinec na srečo ni povzročil večje škode. So pa sicer škodo povzročila debela ledena zrna toče, ki niso poškodovala le domov in avtomobilov, lažje poškodbe naj bi utrpelo tudi več ljudi.