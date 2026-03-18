Srbi naj bi v elitni soseski napadli in ugrabili kanadskega poslovneža

Trojica naj bi poslovnežu sledila in svoj napad skrbno načrtovala - za dejanje je najela bel kombi in nanj namestila lažne registrske tablice. Napadalci so nato na ulici napadli Kanadčana ter mu ob tem zlomili nos, nato pa ga strpali v kombi in odpeljali. Med vožnjo so ga še naprej pretepali, ga škropili s solzivcem ter ga skušali prisiliti v zaužitje pomirjeval, a jih je moški uspel izpljuniti.

Poskus ugrabitve se je v torek zgodil v eni najbolj razkošnih sosesk v Madridu, tarča napada pa je bil kanadski poslovnež, ki sicer živi na Majorki, navajajo hrvaški mediji. Moški je bil v španski prestolnici zaradi poslov, povezanih s kriptovalutami.

Očividci so o napadu obvestili policijo, ki je hitro našla vozilo ugrabiteljev. Ti so se ob pogledu na može v modrem razbežali, a so oblasti doslej uspele aretirati dva osumljenca, tretjega še iščejo.

V kaosu je iz vozila pobegnil tudi poslovnež, ki je, čeprav poškodovan in zvezan, uspel ustaviti taksi in se odpeljati v bolnišnico, kjer so ga kasneje našli policisti.

S preiskavo so državni organi ugotovili, da so dokumenti, ki jih je uporabljala trojica, najverjetneje ponarejeni. Njihovo identiteto zato še preverjajo, a po poročanju medijev naj bi šlo za tri srbske državljane.

Preiskovalci ob tem menijo, da je bil končni cilj ugrabitve dostop do kripto sredstev poslovneža, saj osumljenci niso skušali ukrasti luksuzne ure v vrednosti 100.000 evrov, ki jo je nosil moški. Od njega naj bi tako želeli, če bi bili uspešni, izsiliti gesla za dostop do njegovih kripto sredstev.