Tujina

Srbi naj bi v elitni soseski napadli in ugrabili kanadskega poslovneža

Madrid, 18. 03. 2026 17.44 pred 1 uro 2 min branja 9

Avtor:
M.P.
Španska policija

Z namenom, da bi se dokopali do kriptovalut, naj bi trije srbski državljani v elitni soseski v Madridu napadli in ugrabili kanadskega poslovneža. Moškega so pretepli in zvezali, a mu je kljub temu uspelo pobegniti iz kombija in se s taksijem odpeljati do bolnišnice. Napadli naj bi ga z namenom, da bi se dokopali do njegovih kriptovalut. Španske oblasti so doslej aretirale dva napadalca, tretjega še iščejo.

Poskus ugrabitve se je v torek zgodil v eni najbolj razkošnih sosesk v Madridu, tarča napada pa je bil kanadski poslovnež, ki sicer živi na Majorki, navajajo hrvaški mediji. Moški je bil v španski prestolnici zaradi poslov, povezanih s kriptovalutami.

Trojica naj bi poslovnežu sledila in svoj napad skrbno načrtovala - za dejanje je najela bel kombi in nanj namestila lažne registrske tablice. Napadalci so nato na ulici napadli Kanadčana ter mu ob tem zlomili nos, nato pa ga strpali v kombi in odpeljali. Med vožnjo so ga še naprej pretepali, ga škropili s solzivcem ter ga skušali prisiliti v zaužitje pomirjeval, a jih je moški uspel izpljuniti.

FOTO: Shutterstock

Očividci so o napadu obvestili policijo, ki je hitro našla vozilo ugrabiteljev. Ti so se ob pogledu na može v modrem razbežali, a so oblasti doslej uspele aretirati dva osumljenca, tretjega še iščejo.

V kaosu je iz vozila pobegnil tudi poslovnež, ki je, čeprav poškodovan in zvezan, uspel ustaviti taksi in se odpeljati v bolnišnico, kjer so ga kasneje našli policisti.

S preiskavo so državni organi ugotovili, da so dokumenti, ki jih je uporabljala trojica, najverjetneje ponarejeni. Njihovo identiteto zato še preverjajo, a po poročanju medijev naj bi šlo za tri srbske državljane.

Preiskovalci ob tem menijo, da je bil končni cilj ugrabitve dostop do kripto sredstev poslovneža, saj osumljenci niso skušali ukrasti luksuzne ure v vrednosti 100.000 evrov, ki jo je nosil moški. Od njega naj bi tako želeli, če bi bili uspešni, izsiliti gesla za dostop do njegovih kripto sredstev.

madrid španija ugrabitev poslovnež kriptosredstva

KOMENTARJI9

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Iqos
18. 03. 2026 18.51
Vsi isti mutibariči. Nedolžen sigurno ni bil.
Mirko papež
18. 03. 2026 18.45
Eee moji Srbi...ni kradit več ne znate...to je že druga ponesrečena lopovšcina...
NIAR
18. 03. 2026 18.43
Kot bi gledali akcijski film. Jooooj!
Žmavc
18. 03. 2026 18.26
Nika in Muki imata vse informacije!
flojdi
18. 03. 2026 18.17
?apol tut taElitni niso Varni
Order of Free Gardeners
18. 03. 2026 18.14
Problem je, ker ta narod s to mentaliteto množično hodi k nam in se obnaša kot, da so v svoji dnevni sobi.
Hrčak s Hojsovim Topom
18. 03. 2026 18.12
Pošteni ljudje
jugatneme
18. 03. 2026 17.56
Nič se ne more zgoditi brez Balkana
flojdi
18. 03. 2026 18.18
Pokvarjeni so povsod.tudi pošteni so povsod.
