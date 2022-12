'V enem mesecu v takšnih razmerah tudi zdravega človeka boli hrbet'

Navalnega so zaprli v začetku lanskega leta, ko se je vrnil iz Nemčije, kjer so ga zdravili po zastrupitvi s strupom novičok avgusta 2020. Trenutno v kazenski koloniji prestaja devetletno zaporno kazen zaradi več obsodb, med drugim zaradi kršenja pogojnega izpusta, nespoštovanja sodišča, domnevne korupcijske afere iz leta 2014 in izzivanja Kremlja. Po besedah njegovih zaveznikov in nasprotnikov politike ruskega predsednika Vladimirja Putina je zaprtje Navalnega politično motiviran ukrep ruskih oblasti.