Kje najti fantazijsko zver? Prav zdaj najverjetneje na Kitajskem, kjer so se zbrali najbolj kreativni ustvarjalci umetnin. V enem od največjih tematskih parkov na svetu so na ogled izjemne skulpture, ki obiskovalce popeljejo v svet mitov in legend, kiparji pa pilijo še zadnje podrobnosti.