V eni največjih tovarn baterij na svetu izbruhnil požar

Požar je izbruhnil v četrtek popoldne po lokalnem času, pristojni pa so nemudoma izdali ukaz za evakuacijo zaposlenih in vseh, ki živijo v okolici tovarne. Začasno so zaprli tudi del avtoceste.

Teksaško podjetje Vistra Energy ima v Montereyju v lasti elektrarno na zemeljski plin Moss Landing in sosednji obrat za skladiščenje litij-ionskih baterij, kjer je tudi izbruhnil požar. Tam je shranjenih več deset tisoč litij-ionskih baterij, ki jih je, ko zagorijo, zelo težko pogasiti. Po navedbah tamkajšnje policije se gasilci na podlagi nasvetov požarnih strokovnjakov zato ne borijo aktivno proti požaru.

"Vzrok požara še ni znan, preiskava se bo začela, ko bo pogašen," je povedala tiskovna predstavnica podjetja Jenny Lyon.