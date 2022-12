V EU dogovor o načrtu za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv

Ko bo načrt sprejet, bodo lahko članice EU v svoje načrte za okrevanje in odpornost dodale novo poglavje, v katerem bodo opredelile ključne investicije in reforme, ki jim bodo omogočile doseganje ciljev RePowerEU.

"Zelo sem vesel, da češko predsedstvo izpolnjuje eno ključnih obljub: končanje odvisnosti EU od ruskih fosilnih goriv in tlakovanje poti za radikalno prenovo energetskega sektorja EU. RePowerEU nam bo omogočil financiranje potrebnih investicij in reform," je dejal češki finančni minister Zbynek Stanjura.

Namen načrta, vrednega 20 milijard evrov po predlogu Evropske komisije, je diverzifikacija virov energije ter okrepitev neodvisnosti in varnosti energetske oskrbe EU. Predlagano besedilo morata Svet EU in Evropski parlament še potrditi, nato se bo začel uradni postopek sprejemanja, je v današnjem sporočilu navedlo češko predsedstvo Svetu EU.

Prav tako so predvidene naložbe v povečanje uporabe obnovljivih virov energije. Potrebne so tudi investicije v energetsko infrastrukturo, da bo mogoča dobava zadostnih količin utekočinjenega zemeljskega plina, s čimer bo celotna unija diverzificirala vire tega energenta.

To bi dosegli z investicijami v povečanje energetske učinkovitosti stavb in kritične energetske infrastrukture, razogljičenjem industrije ter povečanjem proizvodnje in uporabe trajnostnega biometana in obnovljivega vodika, ki ni proizveden iz fosilnih goriv.

Med temi je povečanje odpornosti, varnosti in trajnostnosti energetskega sektorja EU z zmanjšanjem odvisnosti od fosilnih goriv in z diverzifikacijo virov energije na ravni unije.

Vključene bodo lahko tudi investicije za zmanjšanje energetske revščine, spodbujanje zmanjšanja porabe energije, izboljšanje notranjih in čezmejnih prenosnih omrežij ter zmanjšanje ozkih grl v distribuciji, za podporo shranjevanja energije, integracijo obnovljivih virov energije ter za spodbujanje brezemisijskega prometa in prometne infrastrukture, vključno z železnicami.

Glede na dogovor bo financiranje v 60 odstotkih zagotovljeno iz sklada za inovacije, v 40 odstotkih pa bodo vir vnaprejšnja plačila pravic v okviru sistema trgovanja z emisijami (ETS).

Sredstva bodo državam razdeljena po formuli, ki bo upoštevala kohezijsko politiko, odvisnost posamezne članice od fosilnih goriv in rast cen investicij. Glede na predlog porazdelitve, o kateri so se oktobra uskladili finančni ministri članic EU, bi Sloveniji pripadlo nekaj manj kot 117 milijonov evrov oziroma 0,58 odstotka od 20 milijard.

Poročevalec Evropskega parlamenta Markus Pieper je ob tem dejal, da so danes postavili temelje za hitrejše postopke za izdajo dovoljenj, hitrejšo uporabo obnovljivih virov energije in s tem pospešitev energetskega prehoda:"Uvedli smo nove ukrepe, ki državam članicam in njihovim organom omogočajo več manevrskega prostora pri izdajanju dovoljenj na območjih uvajanja obnovljivih virov energije, saj se predvideva, da so ti projekti v prevladujočem interesu in je poenostavljena ocena za pridobitev izjem v okoljski zakonodaji EU smiselna."