Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V EU dogovor o odpravi carin na industrijsko blago iz ZDA

Strasbourg, 20. 05. 2026 06.18 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
STA
Tovorna ladja

Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic EU so se davi v Strasbourgu dogovorili o odpravi carin na uvoz industrijskega blaga in znižanju carin na uvoz določenih kmetijskih proizvodov iz ZDA v unijo, kot predvideva julija lani sklenjeni trgovinski dogovor med stranema. EU bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla.

Kot so sporočili s Sveta EU, so evroposlanci in države članice dosegli začasni dogovor o predlogu uredbe, v skladu s katero bo EU odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA ter uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Za proizvode, kot so mlečni izdelki, sadje, sojino olje, svinjsko in bizonovo meso, bo znižala carine oziroma uvedla tarifne kvote.

Sklenjeni dogovor, ki ga bosta morala pred uveljavitvijo parlament in Svet EU še uradno potrditi, med drugim vključuje varovalni mehanizem, ki bo uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem.

Evropska komisija bo lahko na zahtevo treh članic, evropske industrije oziroma sindikatov ali pa na lastno pobudo sprožila preiskavo, v kateri bo ugotavljala, ali povečan uvoz povzroča škodo evropskemu gospodarstvu oziroma bi jo lahko povzročil.

Trump s seznamom vzajemih carin
Trump s seznamom vzajemih carin
FOTO: AP

Če bo našla zadostne dokaze za to, bo lahko v celoti ali deloma ustavila izvajanje uredbe, so navedli na Svetu.

To bo lahko glede na dogovor Sveta in parlamenta prav tako storila, če ZDA ne bodo izpolnjevale svojih zavez iz trgovinskega dogovora ali pa če bodo povzročale motnje v trgovinskih in naložbenih odnosih z EU.

Do 2029 z možnostjo podaljšanja

Dogovor predvideva še, da bo lahko Bruselj začasno ustavil izvajanje ugodnejših pogojev za uvoz proizvodov iz jekla in aluminija, če ZDA do konca letošnjega leta carin na izdelke iz EU, ki vsebujejo jeklo in aluminij, ne bodo znižale na 15 odstotkov.

Evroposlanci in ciprsko predsedstvo Sveta EU so se sicer dogovorili, da bo uredba prenehala veljati konec leta 2029. Bo pa lahko Bruselj pred tem predlagal njeno podaljšanje.

Predsednik parlamentarnega odbora za mednarodno trgovino (Inta) Bernd Lange, ki se je pogajal v imenu parlamenta, je ob zaključku pogajanj sporočil, da bo uredba prispevala k izboljšanju odnosov z ZDA. "Ta dogovor je pomemben korak k večji predvidljivosti v transatlantskih trgovinskih odnosih," je dodal.

Podobno je menil ciprski minister za trgovino Michael Damianos, ki je zagotovil, da EU ostaja zaupanja vredna partnerica v globalni trgovini.

Dogovor je že pozdravila tudi predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. "To pomeni, da bomo kmalu izpolnili svoj del skupne izjave EU in ZDA, kot sem obljubila. Sozakonodajalca pozivam, da hitro dokončata postopek," je zapisala na družbenih omrežjih.

Kot so pojasnili v Evropskem parlamentu, bi lahko odbor Inta o danes sklenjenem dogovoru odločal na izredni seji 2. junija, Evropski parlament pa bi nato o njem glasoval na plenarnem zasedanju med 15. in 18. junijem. Nato bo moral predlog uredbe potrditi še Svet EU, veljati pa bo začela dan po objavi v uradnem listu unije.

Tako bi lahko unija carine odpravila oziroma znižala še pred 4. julijem, ki ji ga je kot rok za začetek izvajanja trgovinskega dogovora nedavno postavil ameriški predsednik Donald Trump. V nasprotnem primeru je Trump, ki je sprva zagrozil z zvišanjem carin na uvoz evropskih avtomobilov, napovedal uvedbo precej višjih carin.

Trump in von der Leyen sta julija lani na Škotskem dosegla trgovinski dogovor, ki za uvoz večine blaga iz EU v ZDA določa carine pri 15 odstotkih. EU pa se je med drugim zavezala k odpravi carin na uvoz ameriških industrijskih proizvodov in ugodnejši dostop za določene ameriške kmetijske proizvode do evropskega trga.

Evropska unija ZDA carine trgovinski dogovor gospodarstvo

Posebna očala, ki 'mislijo' namesto človeka z demenco

24ur.com Izglasovali popolno prepoved uvoza ruskega plina v EU
Cekin.si Začele veljati ameriške carine na jeklo in aluminij, EU vrača udarec
24ur.com Evroposlanci potrdili zvišanje carin na uvoz jekla v EU
24ur.com EU bo podaljšala zamrznitev carinskih protiukrepov za ZDA
24ur.com Trgovinski dogovor med EU in ZDA: kompromis z visoko ceno za Evropo?
24ur.com Evropski poslanci potrdili trgovinski dogovor z ZDA
24ur.com Evropska komisija napoveduje carinsko reformo, ki bo spremenila pravila igre
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Je igralka nehote razkrila ime svoje hčerke?
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Očetje danes menjajo plenice, a "nevidno delo" še vedno opravijo mame
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Ali otroci z "nenavadnimi imeni" pogosteje doživljajo zbadanje?
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
Zapustil jo je le pet mesecev po rojstvu hčerke
zadovoljna
Portal
Pozabite na Bali, njegov mirnejši sosed je tropski raj brez gneče
Navdušila v vroči rdeči obleki
Navdušila v vroči rdeči obleki
Kako naj športno aktivne ženske jedo za več energije in boljšo regeneracijo?
Kako naj športno aktivne ženske jedo za več energije in boljšo regeneracijo?
Poletje 2026 bo v znamenju drzne paradižnikovo rdeče barve
Poletje 2026 bo v znamenju drzne paradižnikovo rdeče barve
vizita
Portal
Vzroki za povišane trigliceride pri osebah z normalno težo
Kaj se zgodi, če uživamo preveč sladkorja?
Kaj se zgodi, če uživamo preveč sladkorja?
Mednarodna nevarnost: Ebola Bundibugyo v osrednji Afriki
Mednarodna nevarnost: Ebola Bundibugyo v osrednji Afriki
Kako do lepih in zdravih stopal z domačo pedikuro
Kako do lepih in zdravih stopal z domačo pedikuro
cekin
Portal
Za parkirno mesto skoraj 70.000 evrov: v središču Ljubljane parkiranje postaja luksuz
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Kam vsak mesec izgine vaš denar? To so stroški, ki jih večina spregleda (in kako jih ustaviti)
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Nvidia prehitela največje evropsko gospodarstvo
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
Kdo bo imel nižje račune za elektriko?
moskisvet
Portal
V četrto gre rado: brat princese Diane se je znova poročil
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Neobičajni triki za premagovanje odvisnosti od telefona
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Plešavost: Zakaj lasje začnejo izpadati in ali obstaja zdravilo?
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
Pri 93 blesti kot nekoč: poglejte, kakšna lepotica je bila Joan Collins v mladosti
dominvrt
Portal
Kako gojiti sivko v loncu: 4 preprosti koraki do bujne in dišeče rastline
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Naravno odišavite svoj dom: 5 receptov za spomladanske dišeče lončke
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Spoznajte havanskega bišona: idealen kuža za vsako stanovanje
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
okusno
Portal
To so sladice, ki jih naši bralci najraje pripravljajo spomladi
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Ko zacveti bezeg, vsi govorijo o tej nostalgični sladici
Njoki z zelenjavo iz pečice
Njoki z zelenjavo iz pečice
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
'Ubijalski' špageti: italijanska jed, ki je obnorela internet
voyo
Portal
Dosje Jarak
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Kmetija
Kmetija
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
Kriminalne zgodbe s Saro Volčič
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1713