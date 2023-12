V EU dosegli dogovor o evropskem migracijskem paktu

"Svet EU in Evropski parlament sta dosegla preboj v pogajanjih o reformi migracijskega in azilnega sistema EU," je špansko predsedstvo Svetu EU zapisalo na družbenem omrežju X. Dodali so, da so pogajalci obeh institucij dosegli politični dogovor o petih zakonodajnih aktih iz evropskega pakta o migracijah in azilu.

To so uredbe o zbirki prstnih odtisov Eurodac, o postopkih varnostnega preverjanja na zunanjih mejah EU, o upravljanju migracij in azila, o azilnih postopkih in o kriznih razmerah.

Dogovor je na omrežju X potrdil tudi parlamentarni odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (Libe). Pakt po navedbah pristojnega odbora vključuje načelo solidarnosti in pravične delitve odgovornosti v evropski migracijski in azilni politiki, naslavlja krizne razmere, prinaša pa tudi hitrejšo obravnavo prošenj za azil.

Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson, ki je tudi sodelovala v pogajanjih, je ob tem dejala, da gre za zgodovinski trenutek.