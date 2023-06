V EU kmalu nova pravila za bolj trpežne mobilnike in tablice

Po predlogu uredbe EU bodo morali (pametni) mobilniki in tablice na evropskem trgu vsebovati informacije o energijski učinkovitosti, dolgoživosti baterije, kakovosti zaščite pred vodo in prahom ter odpornosti na kapljice. Prvič sploh bo moral kak izdelek, dan na trg v EU, vsebovati tudi podatek o popravljivosti v primeru okvar. Pri oznakah bo uporabljana lestvica od A do G, ki jo potrošniki že poznajo pri drugih napravah, so pojasnili pri Evropski komisiji.

Ta določa nove zahteve za mobilnike in tablice, ki se prodajajo na trgu EU. Med drugim bodo morali biti bolj odporni na kapljice in praske, bolje zaščiteni pred vodo in prahom, njihove baterije pa bodo morale trajati dlje. Tako naj bi po 800 polnjenjih morale ohraniti vsaj 80 odstotkov prvotne zmogljivosti.

Zakonodaja prinaša tudi nova pravila za servisiranje naprav. Proizvajalci bodo morali serviserjem v petih do desetih dneh zagotoviti nujne rezervne dele in to še sedem let po koncu prodaje nekega izdelka na evropskem trgu. Prav tako bodo morali imeti uporabniki dlje časa možnost posodobiti programsko opremo. Po novem bo ta možnost morala obstajati še pet let po koncu prodaje. Pooblaščeni serviserji bodo morali imeti dostop do vse programske in tehnološke opreme, potrebne za popravilo.

Pravila so del prizadevanj EU na področju krožnega gospodarstva, energetske učinkovitosti in zmanjšanja okoljskega odtisa izdelkov. Do leta 2030 naj bi npr. s temi ukrepi po ocenah Evropske komisije porabo energije iz novih mobilnikov in tablic zmanjšali za 14 teravatnih ur.

Ko bodo vsa ta nova pravila objavljena v uradnem listu EU, bodo imeli proizvajalci do začetka njihove uporabe na voljo 21-mesečno prehodno obdobje za prilagoditev.